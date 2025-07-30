На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Депутат Немкин объяснил блокировку Speedtest «утечками данных»
Сервис Speedtest представлял собой угрозу для телеком-инфраструктуры России из-за сбора чувствительных данных, заявил член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.
Сервис собирал технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений, которые могли попасть в распоряжение иностранных спецслужб, поскольку компания Ookla находится в США, сказал Немкин, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в 2024 году Международная академия связи уже обращала внимание на риски от использования подобных платформ и призвала учитывать угрозу утечек в условиях обострения киберугроз.
Депутат подчеркнул, что ограничение Speedtest основано на постановлении правительства России №127 от 12 февраля 2020 года, направленном на обеспечение устойчивости и безопасности сетей.
Депутат отметил, что российским пользователям предложено отечественное приложение «ПроСеть» для проверки качества связи. Программа доступна в Rustore и позволяет измерять скорость передачи данных, уровень сигнала и доступность ресурсов без риска утечки информации за рубеж.
Роскомнадзор ранее заявил, что доступ к сервису Speedtest в России заблокирован.