Депутат Немкин объяснил блокировку Speedtest «утечками данных»

Tекст: Алексей Дегтярев

Сервис собирал технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений, которые могли попасть в распоряжение иностранных спецслужб, поскольку компания Ookla находится в США, сказал Немкин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2024 году Международная академия связи уже обращала внимание на риски от использования подобных платформ и призвала учитывать угрозу утечек в условиях обострения киберугроз.

Депутат подчеркнул, что ограничение Speedtest основано на постановлении правительства России №127 от 12 февраля 2020 года, направленном на обеспечение устойчивости и безопасности сетей.

Депутат отметил, что российским пользователям предложено отечественное приложение «ПроСеть» для проверки качества связи. Программа доступна в Rustore и позволяет измерять скорость передачи данных, уровень сигнала и доступность ресурсов без риска утечки информации за рубеж.

Роскомнадзор ранее заявил, что доступ к сервису Speedtest в России заблокирован.