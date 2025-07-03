В Луганске открылась выставка о героях операции «Поток»

В Луганске открылась выставка о деталях операции «Поток» и ее героях

Tекст: Елизавета Шишкова

Открытие выставки состоялось в Луганском краеведческом музее. Экспозиция включает около 30 планшетов с фотографиями и личными вещами военнослужащих, принимавших участие в операции «Поток» из различных подразделений, включая разведывательно-штурмовую бригаду «Ветераны», 30-й мотострелковый полк 72-й дивизии, десантно-штурмовую бригаду ВДВ, спецназ «Ахмат» и бригаду «Восток».

В основу операции легла идея Героя России, командира «Ветеранов» с позывным «Морпех». Командир лично принимал решения по реализации плана, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Суть операции заключалась в скрытном продвижении сводного отряда по трубопроводу длиной около 15 километров и диаметром более 140 сантиметров. Как рассказал участник с позывным «Лопата», маршрут пролегал по газовой трубе, что усложняло подготовку и выполнение задачи. «Был приказ – и мы его выполнили. Было тяжело, но мы это сделали, потому что воюем за свою русскую землю», – заявил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что экспонаты выставки демонстрируют мужество и находчивость российских военных. По его словам, операция «Поток» стала образцом стойкости и слаженной работы, а ее успех символизирует неизбежность победы.

В церемонии открытия участвовали руководители республики, командиры подразделений и трое бойцов из состава группы «Поток». Они поделились воспоминаниями о подготовке и ходе операции, отметив, что важной задачей было организовать поддержку и связь внутри трубы. В завершение участники оставили подписи на фрагменте трубопровода, аналогичном тому, где проходила операция.

Выставка пробудет в Луганске две недели, после чего экспозицию планируют провести по всем муниципалитетам республики. Она войдет в постоянную экспозицию по новейшей истории ЛНР.