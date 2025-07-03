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Хоккеист НХЛ попытался оплатить проезд в московском метро кнопочным телефоном
Хоккеист НХЛ Артемий Панарин пошутил, пытаясь оплатить проезд старой Nokia
Российский нападающий Артемий Панарин снялся в ролике о попытке воспользоваться в Москве кнопочным телефоном для оплаты метро, вызвав улыбки болельщиков.
Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги, стал героем юмористического видео, опубликованного пресс-службой Матча года между игроками НХЛ и КХЛ, передает Газета.ру.
В ролике спортсмен попытался приложить к турникету Московского метрополитена свой кнопочный телефон.
В подписи к видео говорится: «Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72... что-то там». Этот эпизод вызвал оживленное обсуждение среди поклонников хоккея и пользователей соцсетей.
Артемий Панарин родился в Челябинске и является воспитанником местной хоккейной школы «Трактор», однако за основной состав клуба не выступал. Сейчас он считается одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, ежегодно зарабатывая 11,6 млн долларов по контракту с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
С 2015 года Панарин играет в НХЛ. В 2019 году он подписал с «Рейнджерс» контракт до 2026 года на сумму 81,5 млн долларов. За свою карьеру спортсмен также выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Напомним, в Москве 13 июля состоится хоккейный «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025-м Артемий Панарин стал третьим российским хоккеистом, который набрал 60 очков в сезоне НХЛ. Он также достиг отметки в 300 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.