Панарин достиг отметки в 300 голов в НХЛ

Артемий Панарин стал 13-м российским хоккеистом с 300 голами в регулярных чемпионатах НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 300 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС. Свой юбилейный гол он забил в домашнем матче против «Филадельфии», завершившемся со счетом 5:8.

Панарин стал 13-м российским хоккеистом, который смог достичь этого результата.

Рекордсменом по количеству забитых шайб среди россиян в НХЛ является Александр Овечкин из «Вашингтона», на счету которого 895 голов. На 12-й позиции находится Владимир Тарасенко из «Детройта», забивший 303 шайбы.

В том же матче голевым пасом отличился форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, который в своем дебютном сезоне в НХЛ уже набрал 59 очков (24 гола + 35 передач) за 76 игр. Мичков занимает третье место среди новичков по количеству очков в сезоне, уступая Лэйну Хатсону из «Монреаля» и Маклину Селебрини из «Сан-Хосе».

«Рейнджерс» находятся на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 79 очками, а «Филадельфия»– на восьмом с 73 очками. Обе команды сыграли по 78 матчей. В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде, а «Филадельфия» примет «Айлендерс» на своем поле днем позднее.

3 апреля Артемий Панарин стал второй звездой матча, набрав три очка в победе «Рейнджерс» над «Миннесотой» со счетом 5:4 в овертайме.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 благодаря результативной игре Артемия Панарина и надежной защите Игоря Шестеркина.

3 марта Панарин стал третьим россиянином с 60 очками в сезоне НХЛ.