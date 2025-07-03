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Силовики ОДКБ не допустили на рынок России 80 тонн наркотиков
Власти стран ОДКБ предотвратили попадание 80 тонн наркотиков с 2017 года
Слаженная работа правоохранительных органов ОДКБ привела к предотвращению поступления на наркорынок России более 80 тонн наркотиков за восемь лет.
Благодаря Международной операции «Канал» и взаимодействию правоохранительных органов стран ОДКБ, с 2017 по 2025 год было предотвращено попадание более 80 тонн наркотиков и 50 тонн прекурсоров на подпольный рынок России, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель главы МВД России Андрей Храпов в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».
По его словам, за этот период проведено 39 этапов операции, в ходе которых правоохранительные органы задействовали значительные силы для противодействия наркопреступности.
«К настоящему времени проведено уже 39 таких этапов, в результате которых только за период с 2017 по 2025 год на подпольный наркорынок наших стран не допущено более 80 тонн наркотиков и 50 тонн прекурсоров», – заявил Храпов.
Он также отметил, что в нынешнем году завершается Антинаркотическая стратегия ОДКБ на 2021–2025 годы, а сейчас идет подготовка новой стратегии до 2030 года, которая учтет современные угрозы незаконного оборота наркотиков.
Храпов подчеркнул, что отлаженное сотрудничество правоохранительных органов ОДКБ позволяет держать под контролем ситуацию с наркотиками и эффективно бороться с организованной наркопреступностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские правоохранители задержали гражданина России с крупной партией мефедрона и «Альфа-PVP».
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