Стали известны новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

Источник: Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге расправились с Пашаевым из-за отказа платить

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в мае 2001 года возле кафе «Металлон» на улице Блюхера, передает РИА «Новости».

По его словам, Пашаев занимался торговлей одеждой на крупнейшем рынке города и всегда стремился действовать по закону, категорически не соглашаясь с поборами. «Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела) толпой зарезали Пашаева возле кафе «Металлон» на улице Блюхера», – сообщил источник.

Тяжело раненого предпринимателя его друзья доставили в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался от полученных ран. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, однако на тот момент преступники избежать ответственности.

Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

По данным следствия, задержанные подозреваются в причастности к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджагна Икрама Гаджиева в 2011 году. Следствие считает, что преступления были совершены из-за раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Екатеринбурга установила, что причиной серии преступлений, совершенных уроженцами Азербайджана, стал конфликт из-за раздела бизнеса и мести.