Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.9 комментариев
Приложение «Вверх» и ЦБСТ запустили акцию помощи фронту
Общероссийская акция помощи фронту стартовала при поддержке мобильного приложения «Вверх» и Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
Инициатива направлена на сбор техники, материалов и организацию гражданского тыла для поддержки участников специальной военной операции, сообщается на сайте приложения.
В рамках направления «Техническая рота» все желающие могут передать ноутбуки, планшеты, пауэрбанки, модемы и другую электронику, даже если она требует ремонта. Партийные активисты и волонтеры занимаются восстановлением и доработкой техники. После этого гаджеты отправляют прямиком на фронт, где они обеспечивают связь, управление беспилотниками, навигацию и координацию действий.
Второе направление акции – «АнтиДрон сети» – предполагает сбор рыболовных сетей, которые переоборудуют для защиты позиций от атак вражеских беспилотников. Такие сети становятся барьером для вражеских БПЛА, надежно прикрывая позиции, технику и укрытия бойцов.
Руководитель проекта «Вверх» Дарья Шарова отметила: «В этой акции мы видим настоящую солидарность общества. Простая вещь, переданная из рук в руки, в кратчайшие сроки оказывается на фронте и приносит конкретную пользу, реально помогая нашим бойцам».
Для участия достаточно выбрать событие в приложении «Вверх», передать технику или сеть в местное отделение партии и зафиксировать передачу фото- или видеоотчетом. Сотни пользователей уже подключились к отправке техники и материалов через отделения «Единой России» и ЦБСТ.