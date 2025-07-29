Оззи Осборна решили похоронить в Бирмингеме 30 июля

Tекст: Мария Иванова

Рок-музыкант Оззи Осборн будет похоронен 30 июля в его родном Бирмингеме, сообщает The Daily Mirror.

Церемония состоится в узком кругу семьи и близких, а поклонники смогут проводить артиста во время траурной процессии по городу.

Процессия начнется в 13.00 по местному времени (15.00 по Москве) и пройдет от улицы Брод-стрит до моста Блэк-сэббэт, где расположена памятная скамья в честь группы Black Sabbath. Именно эта группа когда-то прославила Осборна на весь мир.

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал отметил: «Мы гордимся провести церемонию вместе с его любящей семьей там, где все началось. Мы благодарны за то, что его семья щедро предложила взять на себя расходы по организации мероприятия». Икбал также подчеркнул, что город достойно простится с «легендой музыки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменитый британский музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году. Элтон Джон назвал Осборна легендой в пантеоне рок-богов.