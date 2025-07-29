Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Калуги

Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?12 комментариев
Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.11 комментариев
Атака полностью уничтожила систему и затронула порядка 7 тыс. серверов – как физических, так и виртуальных, заявили хакеры, передает RT.
Только за последнее время перевозчик отменил 42 рейса, а еще семь рейсов по направлениям Москва – Элиста, Москва – Кировск, Москва – Калининград, Москва – Астана, Москва – Красноярск и Москва – Сочи были добавлены к списку отмененных, пишет РИА «Новости».
Список затронул как внутренние, так и международные маршруты.
В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что в Калининграде отменены три рейса в направлении Москва – Калининград – Москва, а по направлениям Москва, Петербург, Иваново и Екатеринбург задерживаются 15 авиарейсов.
В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на новые даты в течение десяти дней, однако в данный момент кассы аэропорта Шереметьево временно не осуществляют возвраты и переоформления билетов из-за технических проблем. Оформить возврат можно по месту покупки билета у агентства.
В понедельник «Аэрофлот» заявил о технических проблемах в работе своих информационных систем. Прокуратура начала проверку из-за сбоя в системах авиакомпании.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», – заявили в ведомстве ТАСС.
Ранее в Госдуме заявляли, что WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка. Через некоторое время председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что информация о блокировке WhatsApp является «нелепым вбросом».
Хакер Вакулин рассказал, как могли быть атакованы ИТ-системы «Аэрофлота»
«Любое устройство, подключающееся к интернету, уязвимо. Наиболее распространены DDoS-атаки, когда запросы массово отправляются на сервер и он, образно говоря, уходит в режим сна. Но, судя по всему, удар по «Аэрофлоту» затрагивает сами данные в базе компании, что гораздо серьезнее», – пояснил Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности.
«Скорее всего, у компании есть бэкап – отдельно хранящиеся данные. Поэтому регенерация не должна быть долгой и особо затруднительной. Если же резервной копии нет, то сотрудникам придется буквально вручную восстанавливать более 20 терабайт информации. Это колоссальная работа», – продолжил собеседник.
«Впрочем, напрямую пассажиров это не должно коснуться. Сами системы управления, а также стабильность работы инфраструктуры должны быть восстановлены в течение дня», – спрогнозировал эксперт. Он при этом описал два наиболее вероятных сценария, как могла произойти атака.
«Первый: хакеры прислали фишинговое письмо на почту «Аэрофлота», которое нерадивый сотрудник открыл и заполнил, кликнув на «красивый» значок. Но более вероятный вариант: злоумышленники воспользовались уязвимостями в системе «Аэрофлота». Это может быть все, что угодно, начиная от XSS до SQL-инъекции», – детализировал аналитик.
«Я вижу две цели атаки. Первая – политическая. Хакеры планировали дискредитировать одну из крупнейших российских компаний сломом ее ИТ-систем. Вторая – самопиар. Среди группировок существует свой неформальный рейтинг. И в погоне за дополнительными очками они, видимо, и могли пойти на атаку», – резюмировал Вакулин.
Ранее хакерская группировка Silent Crow в своем Telegram-канале сообщила о том, что они вместе с объединением «Киберпартизаны BY» провели операцию, в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя ИТ-инфраструктура «Аэрофлота».
Хакеры уверяют, что им якобы удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.
Также злоумышленники якобы смогли копировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации, извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.
В результате, по словам хакеров, было уничтожено около 7 тыс. серверов – физических и виртуальных, а объем полученной информации превысил 20 терабайт – это база данных, файлы Windows Share и корпоративная почта.
Официальный Telegram-канал пресс-службы «Аэрофлота» при этом сообщил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. «Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», – отмечается в комментарии.
Всего было отменено несколько десятков рейсов из Шереметьево в Астрахань, Астану, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Минск, Мурманск, Омск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург и другие города, и обратно. По данным Генпрокуратуры, всего задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов.
Также надзорное ведомство в своем Telegram-канале подтвердило, что причиной произошедшего стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки. «По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», – говорится в сообщении ведомства.
Кремль в курсе сообщений о хакерской атаке на «Аэрофлот», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В прикладном плане нужно обращаться в правительство, Министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, – достаточно тревожная», – сказал он.
В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.
Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.
«Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.
Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.
Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»
Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».
Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.
В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.
Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.
Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.
Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.
Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».
Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.
Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.
Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.
«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент на саммите БРИКС в Казани, когда девушка наступила ему на ногу, передает ТАСС. Министр рассказал, что к ситуации отнесся с юмором и воспринял произошедшее как проявление кокетства.
На форуме «Территория смыслов» Лавров уточнил, что в интернете появилось много домыслов по поводу его реакции. «Прошла красивая девушка. Наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает, и сказал, что скоро выйду покурить», – с улыбкой рассказал глава МИД.
Министр добавил, что не придал случаю особого значения, а ролики с этим эпизодом быстро разошлись по Сети.
Ранее Лавров назвал употребление «крепкого словца» чертой своего характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Британии в России Тони Брентон заявил, что глава МИДа России Сергей Лавров оправданно использовал нецензурные выражения в разговоре с британским коллегой. Глава МИДа Британии Дэвид Милибанд опроверг слухи о том, что Лавров применял нецензурные слова в телефонном разговоре с ним.
Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.
Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.
В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.
Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.
Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.
«Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.
Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.
«Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.
Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.
Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.
Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.
Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.
Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.
В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.
Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.
«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.
В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.
В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», – сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс на брифинге, передает ТАСС.
Он уточнил, что Германия также инвестирует в развитие собственных ВМС, реализуя масштабные проекты, включая закупку новых кораблей, среди которых фрегаты и корветы.
Накануне президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.
Напомним, в воскресенье Путин посетил Главное Адмиралтейство в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.
Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине
За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».
К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.
Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.
Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.
По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.
Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.
Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».