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Украинского диверсанта допросили по делу обвиняемых в терроризме россиян
В рамках дела о терактах на объектах РЖД военный суд допросил осужденного украинского пилота и диверсанта, для которых обвиняемые закупали сим-карты в Москве.
Допрос украинского пилота Дмитрия Шиманского и диверсанта Дениса Ткаченко состоялся в 2-м Западном окружном военном суде, передает ТАСС. Они проходили свидетелями по делу россиян Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и Дмитрия Туриева, которым вменяют организацию терактов по заданию спецслужб Украины.
Следствие установило, что Косяченко и супруги Туриевы приобрели для Шиманского и Ткаченко десять сим-карт и мобильные телефоны в Москве. Эти устройства использовались для подготовки диверсий на железнодорожных объектах в августе 2023 года, а также при атаке беспилотников на российский военный аэродром.
По версии следствия, Косяченко, работавший детским тренером, и Туриева, косметолог с Украины, были задержаны осенью 2023 года, когда выяснилась их связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры. Им вменяются террористические атаки на два железнодорожных объекта и участие в атаке беспилотников на аэродром Минобороны России 16 августа 2023 года, а также минирование военных объектов. Все эти эпизоды объединены в одно уголовное дело.
Третий фигурант дела, Дмитрий Туриев, оказался в поле зрения правоохранителей после задержания в Воронеже за дачу взятки и хранение поддельного удостоверения ФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и Дмитрия Туриева, обвиняемых в терактах на объектах РЖД и атаке на аэродром. Следствие по делу о диверсиях на объектах РЖД было завершено. Трое россиян обвиняются в содействии украинским спецслужбам при подготовке терактов.