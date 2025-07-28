Депутат Васильев назвал победу в СВО приоритетом для всех фракций

Tекст: Дарья Григоренко

«Нам нужно победить в специальной военной операции. Это задача № 1 для всех, в программах всех фракций. Все остальное вторично, если вы патриоты», – приводит его слова Telegram-канал фракция «Единая Россия».

Он также отметил, что одной из ключевых проблем страны остается демография. По словам Васильева, вопрос распределения средств на жилищное строительство вызывает напряжение между исполнительной и законодательной властью.

Парламентарий считает, что строить новое жилье необходимо там, где уровень рождаемости выше, а не только в крупнейших городах. Он уточнил, что приоритет должны получать регионы, где наблюдается прирост населения.

Обращаясь к молодежи на форуме, Васильев пожелал участникам быть амбициозными и добиваться намеченных целей. Он напомнил о недавней победе российских школьников на международной олимпиаде по математике, отметив, что это повод для гордости за педагогов и молодое поколение.



В своем выступлении Васильев заявил, что в периоды серьезных испытаний важно сохранять спокойствие, упрямство и ответственность. «Надо быть спокойными, упрямыми и ответственными в достижении тех целей, ради которых нас избрали наши избиратели, и перед которыми мы сейчас будем проходить экзамен – ни речевок, ни лозунгов, ни обещаний, а ответственных решений», – отметил он. По его мнению, сегодня политические фракции выполняют крайне важную работу.