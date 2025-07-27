Корчевников рассказал о причине проблем со слухом

Корчевников рассказал о потере слуха из-за опухоли

Tекст: Дарья Григоренко

«Десять лет назад у меня обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Я лечился, но все равно не избежал серьезных осложнений со слухом. Медицинские средства исчерпаны. Я много одно время молился Богу об исцелении. Пока через годы вдруг не понял, что эта хворь меня на самом деле исцеляет от чего-то более опасного: от грехов, в которые, когда бы не эта болезнь, я мог свалиться, и от тех повреждений, которые я набрал в своей жизни, пока был здоров, а Бога не знал», – признался он, передает РИА «Новости».

Корчевников отметил, что болезнь изменила его мировоззрение и помогла в духовном становлении. Он подчеркнул, что теперь воспринимает свою болезнь не как наказание, а как средство внутреннего очищения.

Напомним, в 2020 году Корчевников в эфире канала «Россия 1» рассказал, что у него стал хуже слух. Телеведущему в 2015 году удалили доброкачественную опухоль мозга. В августе, по данным СМИ, телеведущему стало хуже. По словам зрителей, присутствующие на съемках одной из программ рассказали, что у Корчевникова были проблемы в работе из-за проблем со слухом.