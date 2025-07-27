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Штаб по восстановлению документов открылся после взрыва газа в Саратове
В Саратове начали оказывать помощь жителям пострадавшего дома, включая восстановление утраченных документов и предоставление материальной поддержки.
Штаб по восстановлению утерянных документов для пострадавших после взрыва газа в многоквартирном доме открылся в Саратове в воскресенье, передает РИА «Новости». Губернатор Роман Бусаргин заявил, что началась активная работа по выдаче новых документов и параллельно ведутся процедуры оказания материальной поддержки. Из резервного фонда области уже выделяются необходимые средства, а оценка ущерба начнется сразу по завершении аварийно-спасательных работ.
Штаб размещен в пункте временного размещения на базе школы №103. В пункте работают представители разных ведомств: ЗАГС, налоговая, паспортные службы, военкомат, Социальный фонд, прокуратура и комитет социальной защиты. По словам главы города Михаила Исаева, были заранее подготовлены списки жителей пятого подъезда, чтобы ускорить восстановление документов.
Прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов провел личный прием пострадавших, где жители задавали вопросы о восстановлении документов и мерах социальной поддержки. В прокуратуре подчеркнули, что обеспечение прав граждан остается под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве газа в Саратове погиб ребенок. В результате происшествия в жилом доме произошло серьезное разрушение, а ударная волна повредила соседний дом. Предварительной причиной трагедии назвали утечку бытового газа.