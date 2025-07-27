Российские войска за сутки сбили 291 беспилотник и три снаряда Vampire

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства отметили: «Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии Украины в районах Новогеоргиевки, Новопетровского в Днепропетровской области, Культурного и Темировки в Запорожской области и Зеленого Гая в Донецкой народной республике. Потери ВСУ превысили 200 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах Орехова в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих, уничтожены семь автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств, говорится в сообщении.

Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства беспилотников, пункты управления беспилотниками дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах, уточнили в пресс-службе.

С начала проведения спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72 950 беспилотников, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 348 танков и боевых бронированных машин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 874 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 764 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за пять с половиной часов с вечера субботы ликвидировали 99 дронов ВСУ над российскими регионами.

Накануне расчет миномета «Нона-СВК» выполнил серию выстрелов по укреплению противника, ликвидировав огневую точку и личный состав на Красноармейском направлении.