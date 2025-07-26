Дзюба побил рекорд Лоськова по результативным действиям в чемпионате

Дзюба установил новый рекорд результативных действий в чемпионатах России

Tекст: Мария Иванова

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил рекорд по числу результативных действий в чемпионатах России, который ранее принадлежал экс-капитану «Локомотива» Дмитрию Лоськову, передает ТАСС. Дзюба сделал голевую передачу в матче второго тура Мир – Российской премьер-лиги против «Сочи».

По информации «Спорт-Экспресса» и «Спортса», теперь на счету Дзюбы 256 результативных действий: он забил 169 мячей и отдал 87 голевых передач. Лоськов завершил карьеру с 120 голами и 135 передачами, что на один результативный балл меньше, чем у Дзюбы.

Этот рекорд подчеркивает стабильность и эффективность Дзюбы на протяжении его выступлений в чемпионатах России. Форвард продолжает обновлять статистику, несмотря на возраст и смену клубов.

Ранее в субботу Алексей Батраков забил два гола, включая пенальти, что принесло «Локомотиву» победу 2:1 над действующим чемпионом страны во втором туре РПЛ.

В тот же день московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина впервые одержало победу в РПЛ, выиграв у «Ростова» благодаря дебютному голу Ивана Сергеева на 23-й минуте. А московский «Спартак» проиграл «Балтике» с крупным счетом, завершив матч с двумя удалениями и без забитых голов.