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Суд отложил заседание по апелляции Лонской из-за инсульта
В Мосгорсуде по причине инсульта подсудимой Екатерины Лонской перенесли рассмотрение апелляционной жалобы на вынесенный ей приговор.
Заседание по апелляционной жалобе хирурга клиники «Клазко» Екатерины Лонской было отложено из-за перенесенного ею инсульта, передает ТАСС. Как сообщила адвокат Кристина Высоцкая, у Лонской внезапно произошёл ишемический инсульт накануне слушания 23 июля, после чего она была госпитализирована в реанимацию, а затем переведена в обычную палату.
Высоцкая подчеркнула, что считает случившееся следствием уголовного преследования Лонской и связанного с этим стресса. Новая дата заседания по рассмотрению апелляции будет определена, когда состояние здоровья Лонской позволит ей лично присутствовать в суде.
Ранее мировой суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ей работать по профессии в течение двух с половиной лет. Кроме того, суд обязал хирурга выплатить 500 тыс. рублей компенсации пострадавшей.
Согласно материалам дела, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике «Клазко». В результате хирургического вмешательства Инна Борода, супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, потеряла зрение на оба глаза, однако позже после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пластического хирурга Екатерину Лонскую признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в ходе операции Инне Бороде, супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Адвокат Екатерины Лонской опровергла слухи о лишении ее профессионального статуса.