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Стало известно о встрече «Балканской мирной платформы» в Стамбуле
В субботу в Стамбуле соберутся главы МИД балканских стран для участия в первой встрече под эгидой министра Турции Хакана Фидана.
Первая встреча «Балканской мирной платформы» состоится в субботу в Стамбуле, передает РИА «Новости». В ней примут участие главы МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии. Руководить мероприятием будет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Источник в турецком МИД сообщил, что на полях встречи ожидаются двусторонние переговоры Фидана с коллегами из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и другими чиновниками.
В интервью телеканалу NTV Фидан заявил: «У Турции и ряда стран на Балканах, не вступивших в ЕС, есть общие проблемы, которые стоит обсудить». По итогам встречи, как ожидается, глава турецкого МИД проведет пресс-конференцию вечером в субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила надежду на скорое промежуточное решение конфликта на Украине. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.