Стало известно о встрече «Балканской мирной платформы» в Стамбуле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первая встреча «Балканской мирной платформы» состоится в субботу в Стамбуле, передает РИА «Новости». В ней примут участие главы МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии. Руководить мероприятием будет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник в турецком МИД сообщил, что на полях встречи ожидаются двусторонние переговоры Фидана с коллегами из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и другими чиновниками.

В интервью телеканалу NTV Фидан заявил: «У Турции и ряда стран на Балканах, не вступивших в ЕС, есть общие проблемы, которые стоит обсудить». По итогам встречи, как ожидается, глава турецкого МИД проведет пресс-конференцию вечером в субботу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила надежду на скорое промежуточное решение конфликта на Украине. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.