Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Стало известно о первой совместной операции МВД Сирии и сил США
В северо-западной части Сирии впервые прошла совместная операция МВД страны и армии США, в ходе которой был ликвидирован один из лидеров ИГ(запрещена в РФ).
Совместная антитеррористическая операция впервые была проведена отрядами управления общей безопасности МВД Сирии при поддержке американских военных, сообщает ТАСС. Контртеррористические мероприятия прошли в населенном пункте Эль-Баб в окрестностях Алеппо. В операции участвовали американские боевые самолеты.
Главной целью спецоперации было устранение одного из руководителей местной ячейки ИГ, запрещенного в России. В результате совместных действий подразделений США и Сирии этот главарь и несколько боевиков были ликвидированы. Информацию о личности уничтоженного лидера пока не раскрывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии. США ранее отказались от трех военных баз в Сирии. Вашингтон в ближайшие месяцы планирует оставить в Сирии не более 900 своих военнослужащих.