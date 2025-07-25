Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
ТОФ нанес ракетный удар по целям в Японском море
Военные корабли Тихоокеанского флота и береговой комплекс «Бастион» выполнили успешные пуски ракет по мишеням, имитирующим противника в Японском море.
Совместный ракетный удар по целям, имитирующим корабли условного противника, осуществили корабли Приморской флотилии и расчеты комплекса «Бастион» в рамках учений ВМФ «Июльский шторм», передает ТАСС. Пресс-служба флота сообщила: «Все цели успешно поражены».
Флагман ТОФ – ракетный крейсер «Варяг» – произвел практический пуск ракеты «Вулкан». Катерная группа из катеров Р-18 и Р-20 атаковала цели ракетами «Москит», а расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по морской мишени.
Места проведения ракетных стрельб были заранее закрыты для гражданских судов и авиации, чтобы обеспечить безопасность маневров. Все эпизоды учений прошли согласно установленному плану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в Баренцевом море в рамках учений ВМФ «Июльский шторм». Военно-морской флот России начал учение «Июльский шторм» в акваториях четырех морей с участием более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих. Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров.