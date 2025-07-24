Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Отец погибших под Красноярском детей отказался выступать в суде
Отец четверых погибших в Красноярском крае детей воспользовался конституционным правом и не стал выступать на судебном заседании по этому делу, сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчина воспользовался статьей 51 Конституции России, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких родственников, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Адвокат Александр Гуртовенко объяснил решение отказом обсуждать трагедию по причине болезненных воспоминаний.
Ранее адвокаты ставили под сомнение, что причиной гибели детей стал именно дихлофос, и настаивали на более тщательном расследовании обстоятельств случившегося.
До этого отец погибших детей ранее заявлял о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.
В момент трагедии супруга обвиняемого находилась на девятом месяце беременности и в ноябре родила здорового мальчика.