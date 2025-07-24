Отец погибших под Красноярском детей отказался выступать в суде

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина воспользовался статьей 51 Конституции России, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких родственников, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Адвокат Александр Гуртовенко объяснил решение отказом обсуждать трагедию по причине болезненных воспоминаний.

Ранее адвокаты ставили под сомнение, что причиной гибели детей стал именно дихлофос, и настаивали на более тщательном расследовании обстоятельств случившегося.

До этого отец погибших детей ранее заявлял о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.

В момент трагедии супруга обвиняемого находилась на девятом месяце беременности и в ноябре родила здорового мальчика.