В красноярской семье после смерти четверых детей от отравления родился здоровый мальчик

В семье из Красной Сопки под Красноярском после смерти четверых детей от отравления родился здоровый мальчик

Tекст: Мария Иванова

Здоровый мальчик появился на свет в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, сообщает ТАСС. Ранее в сентябре в этой семье произошла трагедия: четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом. Мать, находившаяся на позднем сроке беременности, и отец также пострадали и были госпитализированы.

Рождение произошло в перинатальном центре Ачинска. Старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова подтвердила, что ребенок родился здоровым. Семья приняла решение покинуть место трагедии и переехала в соседний населенный пункт, деревню Большая Сосновка, они проживают у родственников.

Следственное управление СК по региону сообщает, что основной версией трагедии остается отравление инсектицидным средством – дихлофосом. В настоящее время в доме, где произошла трагедия, проводится ремонт. Следствие продолжает судебные экспертизы, чтобы окончательно выяснить причины инцидента.

Ранее в поселке похоронили четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, организацию и расходы взяли на себя местные власти.

По основной версии, причиной их отравления стало средство от насекомых, обнаруженное на посуде в доме семьи. Отец погибших детей рассказал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.