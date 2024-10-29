В Красноярске причиной гибели детей назвали средство от насекомых

В Красноярске инсектицидное средство назвали причиной гибели четырех детей

Tекст: Денис Тельманов

В поселке Красная Сопка под Красноярском в результате отравления погибли четверо детей, передает ТАСС. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что приоритетной версией отравления является попадание в организм компонентов инсектицидного средства.



Специалисты обнаружили инсектицидное средство на поверхности посуды в доме, где проживала семья. Результаты экспертизы подтвердили, что содержимое баллонов с дихлофосом, изъятых в поселке и на заводе-производителе в Новосибирске, соответствует заявленным характеристикам.

Дети в возрасте от 6 до 13 лет скончались в течение нескольких дней после отравления. Умышленные версии следствие отклонило, но продолжает изучать обстоятельства с целью окончательного выяснения причин трагедии. Судебные экспертизы продолжаются, чтобы определить точное происхождение токсичного вещества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изъяли дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.

Отец погибших детей сообщил о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

Похороны детей организовали и оплатили местные власти.