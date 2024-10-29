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В Красноярске причиной гибели детей назвали средство от насекомых
В Красноярске инсектицидное средство назвали причиной гибели четырех детей
В поселке Красная Сопка под Красноярском причиной отравления детей стало средство от насекомых, обнаруженное на посуде в доме семьи, считают следователи.
В поселке Красная Сопка под Красноярском в результате отравления погибли четверо детей, передает ТАСС. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что приоритетной версией отравления является попадание в организм компонентов инсектицидного средства.
Специалисты обнаружили инсектицидное средство на поверхности посуды в доме, где проживала семья. Результаты экспертизы подтвердили, что содержимое баллонов с дихлофосом, изъятых в поселке и на заводе-производителе в Новосибирске, соответствует заявленным характеристикам.
Дети в возрасте от 6 до 13 лет скончались в течение нескольких дней после отравления. Умышленные версии следствие отклонило, но продолжает изучать обстоятельства с целью окончательного выяснения причин трагедии. Судебные экспертизы продолжаются, чтобы определить точное происхождение токсичного вещества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изъяли дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.
Отец погибших детей сообщил о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.
Похороны детей организовали и оплатили местные власти.