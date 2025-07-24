Эксперт Остапкович спрогнозировал рост доллара в сентябре

Tекст: Алексей Дегтярев

Сейчас сохраняется существенная неопределенность как в экономике, так и в геополитике, что затрудняет точные прогнозы, сказал Остапкович агентству «Прайм».

Тенденция к росту курса доллара сохранится, однако она останется умеренной.

«Он будет расти, но без галопирующих темпов. Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 – мне кажется, это очевидно», – заявил Остапкович.

Росту курса доллара будет способствовать увеличение импорта. Эксперт пояснил, что ранее укрепление рубля и снижение курса доллара были вызваны сокращением импорта, однако теперь предприятиям вновь необходимо закупать импортное оборудование, сырье и материалы.

Также продолжает расти потребительский спрос на импортные товары из-за повышения заработных плат и доходов населения.

Кроме того, туристический сезон оказывает дополнительное влияние. В сентябре россияне, отправляющиеся за границу, будут приобретать доллары, что тоже поддержит рост курса валюты.

В июне Центробанк пояснял, что слабый рубль помогает экспортерам сохранять прибыль, однако не отвечает интересам всей экономики и не способствует общей стабильности цен.