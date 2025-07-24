Дело сына «крабового короля» передали в Южно-Сахалинск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына «крабового короля» Олега Кана – Александра Кана – было передано по подсудности из Фрунзенского районного суда Владивостока в Южно-Сахалинский городской суд, передает РИА «Новости». Представитель приморского суда подтвердил факт передачи дела и уточнил, что прокурор ранее подал апелляционное представление на судебный акт.

Следствие считает, что с 2014 по 2019 год Олег Кан, его сын Александр и другие соучастники через компании «Монерон», «Курильский Универсальный Комплекс» и «Приморская Рыболовная Компания» организовали контрабанду более трех тысяч тонн живого краба в Японию, Корею и Китай на сумму свыше 2,6 млрд рублей. По данным следствия, продукция декларировалась по заниженной стоимости, что позволило уклониться от уплаты 9,2 млн рублей таможенных платежей.

«Дело передано в Южно-Сахалинский городской суд», – сообщил собеседник агентства.

Александр Кан, по версии следствия, организовывал подготовку и подписание фиктивных контрактов как директор ООО «Курильский Универсальный Комплекс», контролировал деятельность компании и обеспечивал добычу и продажу краба за границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с Олега Кана. Генеральная прокуратура направила в суд дело сына «крабового короля». Дома сына Олега Кана перешли в собственность государства за долги.