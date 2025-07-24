Фигурант по делу актера Базанова об убийстве бизнесмена получил 20 лет колонии

Tекст: Ирма Каплан

«Окончательно назначить подсудимому Хайдарову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – приводит ТАСС приговор Мосгорсуда, который не вступил в силу и может быть обжалован.

Хайдарова признали виновным по статьям 162 и 105 УК России. Следствие установило, что группа лиц напала на бизнесмена, выстрелила ему в голову и похитила сумку с 900 тыс. долларов. В ходе следствия вина обвиняемых подтверждалась показаниями свидетелей, опознаниями и экспертизами.

Актер Сергей Базанов и еще три фигуранта заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО. Базанов и еще один обвиняемый признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Один из участников дал признательные показания против Базанова, назвав его организатором убийства.

Пятый участник был задержан в Наро-Фоминске, где скрывался, используя чужие документы. Было установлено, что он совершил не менее одного выстрела в бизнесмена. Все фигуранты дела находились под стражей.

До этого Базанов был осужден за ношение оружия и нападение на полицейского. Остальные участники дела также ранее судимы за разбой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Сергей Базанов признал свою вину в совершении разбоя. Он отверг обвинение в убийстве, совершенном организованной группой.







