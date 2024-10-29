В Подмосковье задержали подозреваемого в деле с участием актера Базанова

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемого задержали в Наро-Фоминске, его считают причастным к убийству бизнесмена в 2011 году, он стал пятым фигурантом дела, сказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина скрывался, используя личные данные другого гражданина, и находился в федеральном розыске.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что дело связано с актером Сергеем Базановым, известным по сериалу «Слово пацана». По версии следствия, Базанов входил в преступную группу, которая совершила нападение на бизнесмена в центре Москвы. Злоумышленники выстрелили предпринимателю в голову и похитили у него сумку с 900 тыс. долларов.

Участие Базанова и других фигурантов в преступлении подтверждено на основании свидетельских показаний и результатов экспертиз.

В 2013 году Базанов был осужден за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он признал вину и раскаялся, получил три года колонии общего режима, которые впоследствии сократили на полгода.

Другие фигуранты дела, Г. Галустов, Е. Николаев и С. Хайдаров, также ранее были осуждены за разбой. Всем, кроме Хайдарова, который обвиняется в разбое, инкриминируется участие в разбойном нападении и убийстве в составе группы лиц.

В декабре 2023 года актер Базанов не признал вину в преступлении в 2011 году. В июне 2024 года Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой.