В России назвали недостатки современных систем кибербезопасности

Tекст: Евгения Караваева

Наиболее уязвимыми аспектами современных систем информационной безопасности остаются операционные и технические элементы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

К основным проблемам участники опроса отнесли большое количество рутинных задач, которые приходится выполнять вручную, а также обусловленное этим запаздывание в реагировании на угрозы.

В рамках опроса специалисты из 850 компаний по всему миру, включая Россию, высказали мнение, что существующие системы защиты зачастую работают реактивно – закрывают уже известные уязвимости, вместо того чтобы предотвращать новые. Более четверти экспертов отметили нехватку квалифицированных кадров, а почти четверть – сложности в управлении из-за большого числа разрозненных защитных решений.

Ручные процессы увеличивают операционные затраты и снижают эффективность выявления и устранения угроз. В то же время избыточное количество систем безопасности приводит к неправильным настройкам и ошибкам, что повышает риски для компаний. Также среди недостатков названы высокий риск коллапса при появлении новых уязвимостей, отсутствие свежей информации о киберугрозах и ограниченный функционал существующих инструментов защиты.

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