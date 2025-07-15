Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Вирусы-шифровальщики признали главной киберугрозой России в 2025 году
Большая часть IT-специалистов считает главной угрозой для граждан страны в киберпространстве вирусы-шифровальщики, дакие данные указаны в исследовании компании «К2 Кибербезопасность» (входит в экосистему К2Тех).
Опрос охватил представителей 104 компаний из финансового сектора, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей экономики, передает «Газета.Ru».
Согласно результатам, 64% российских ИТ-специалистов и специалистов по информационной безопасности назвали вирусы-шифровальщики главной угрозой 2025 года. На втором месте оказались продолжительные целевые атаки (APT-атаки) – их отметили 28% респондентов.
На третьем остались DDoS-атаки (8%). Эксперты отмечают кардинальное изменение в приоритетах: если в прошлом году большинство называли главной опасностью DDoS-атаки, теперь большая часть специалистов опасается программ, шифрующих корпоративные данные.
Ранее в России решили запустить специальный пилотный проект, направленный на организацию обмена данными для предотвращения преступлений с использованием цифровых технологий.