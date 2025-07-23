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    Россия начала битву за Красноармейск
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    Во Владикавказе приостановили массовые мероприятия из-за угрозы атак на военных
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    23 июля 2025, 07:44 • Новости дня

    Артиллеристы «Днепра» уничтожили украинский блиндаж в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области артиллерийский расчет группировки «Днепр» поразил укрепленный блиндаж, где скрывались пехотинцы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли точный удар по укрепленному блиндажу и подвалу, где укрывались бойцы ВСУ, передает РИА «Новости». Объект был обнаружен с помощью воздушной разведки с применением беспилотников, уточнили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что пехота противника пыталась укрыться в блиндаже и подвале заброшенного дома, однако ее позиции были установлены, после чего был нанесен артиллерийский удар.

    Старший наводчик расчета Д-30 рассказал: «Отрабатывали дом противника, положили два снаряда из трех, и блиндаж противника – и еще одно попадание из двух снарядов точно прямо в блиндаж».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи подразделения «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Тендровской косе. Операторы дронов «Днепра» уничтожили танк вооруженных сил Украины под Ореховым. Танкисты подразделения «Днепр» получили награды в прифронтовой зоне.

    22 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

    О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

    На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

    «Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

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    22 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Перше Травни, Красноармейска, Петровского, Удачного, Полтавки ДНР и Филии Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ возле Рыжевки, Юнаковки, Храповщинч, Варачино, Садков и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Меловым Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Осиново, Петропавловки и Купянска Харьковской области.

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, две бронемашины, включая американскую MaxxPro, и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасоами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Клебан-Быка, Звановки, Константиновки, Часова Яра и Щербиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Великомихайловки, Малиевки Днепропетровской области, Зеленого Гая ДНР и Темировки Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три бронемашины, арторудие и склад боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Каменского Запорожской области, Приднепровского и Первомайского Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

    Подготовленное в Британии подразделение ВСУ уничтожено ФАБ в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения авиационных управляемых бомб в селе Великомихайловка Днепропетровской области было полностью уничтожено украинское подразделение, прошедшее подготовку на британских полигонах, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил об уничтожении всего подразделения ВСУ в селе Великомихайловка Днепропетровской области с помощью ФАБ. По его словам, большая часть военнослужащих этого подразделения проходила подготовку в Британии и была недавно переброшена для усиления обороны на данном участке фронта, передает ТАСС.

    Он уточнил, что среди погибших были военные с богатым опытом боевых действий, участвовавшие в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

    Ранее в результате авиационного удара фугасными бомбами по селу Ивановка в Днепропетровской области уничтожено до взвода резервных сил ВСУ, еще десять человек получили ранения.

    Офицеры ВСУ, которые изначально проходили службу в медицинских подразделениях и прошли подготовку в Британии, сейчас возглавляют штурмовые взводы в Сумской области.

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

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    22 июля 2025, 09:20 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники бежали из Александрограда через сутки после переброски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа латиноамериканских наемников попыталась покинуть позиции в Александрограде менее чем через сутки после переброски из-за массированных ударов.

    Группа латиноамериканских наемников, переброшенных на линию фронта в село Александроград в Донецкой народной республике, покинула свои позиции уже через сутки, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, наемники покинули населенный пункт в панике, передвигаясь хаотично и на чем попало.

    В силовых структурах подчеркнули, что иностранцы были хорошо экипированы, однако «от бравады не осталось и следа». По их данным, причиной бегства стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям в районе села.

    Кроме того, отступающих наемников дополнительно атаковали российские FPV-дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. На Украине прибыло две тысячи колумбийских наемников. Колумбия решила запретить наемничество своих граждан.

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    22 июля 2025, 08:59 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о наемниках из Ирландии, Японии, США и Германии

    Украинский пленный рассказал о наемниках из Ирландии, Японии, США и Германии в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ проходят службу наемники из Ирландии, Японии, США, Германии и ряда других стран, участвовавшие в подготовке в Черкасской области, сообщил украинский военнопленный Анатолий Стягайло.

    По словам Стягайло, иностранные наемники из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии были замечены в украинской армии, передает ТАСС.

    Стягайло заявил, что видел наемников в «учебке» в Черкасской области. Средни них были поляки, японцы, колумбиец, ирландец, американец и немец.

    По его словам, после подготовки их отправили вмиесте с ним в Лекарское Сумской области.

    Он служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и сдался российским военным группировки войск «Север» после атаки украинского FPV-дрона.

    Ранее на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    До этого командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Гамлет» заявил о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников.

    Сообщалось, что ВСУ перебросили латиноамериканских наемников на границу с Днепропетровской областью.

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    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    22 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль подтвердил третий раунд переговоров России и Украины на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о запланированном на ближайшие дни третьем раунде российско-украинских переговоров.

    Песков заявил, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, точные даты станут известны позже и будут объявлены официально.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о создании новой переговорной делегации с Россией во главе с Рустемом Умеровым.

    В Стамбуле сообщили, что на 23 июля назначены переговоры по ситуации на Украине.

    Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации остается прежним.

    Эксперты объяснили, зачем Зеленскому необходимы переговоры в Стамбуле.

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    22 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС нанесли удар по цехам сборки и складам хранения украинских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам хранения и цехам сборки БПЛА, а также месту подготовки пилотов беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотников.

    Всего с начала проведения спец операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 ЗРК, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 560 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    В минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

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    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в

    Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


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    23 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Bloomberg: Посол США в НАТО призвал наказать Китай за содействие России

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай необходимо «наказать за субсидирование» российских военных действий на Украине, поскольку администрация президента США Дональда Трампа повышает вероятность введения пошлин, если Москва не согласится на мирное соглашение.

    «Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что оно хочет, чтобы США и наши союзники были вовлечены в эту войну, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах. Я думаю, Китай просчитался. Их нужно наказать за субсидирование убийств на полях сражений в Украине», – приводит Bloomberg заявление Мэтью Уитакера в эфире Fox Business.

    Комментарий Уитакера появился через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит в течение 50 дней военные действия на Украине. Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины, которые лягут на плечи покупающих российские экспортные товары, такие как нефть.

    Bloomberg пишет, что импорт российской нефти Китаем значительно вырос после февраля 2022 года. Вашингтон и другие союзники Киева рассматривают такие закупки нефти как форму негласной поддержки России, способствующую укреплению ее экономики и ослаблению санкций.

    Экспорт российской сырой нефти достиг месячного максимума в преддверии угрозы Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти.

    «Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», – сказал Уитакер.

    Трамп и раньше поднимал вопрос об ужесточении экономического давления на Россию, но не реализовал его, и торговые аналитики заявляют, что вторичные пошлины будет сложно реализовать.

    На следующей неделе в Стокгольме министры финансов США и Китая планируют провести переговоры на фоне скорого завершения торгового перемирия между двумя странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть. Он также пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    23 июля 2025, 06:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ при попытке прорыва в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из семи человек при попытке пересечь реку Жеребец и проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооружённые силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что противник пытался форсировать реку Жеребец с целью выхода в тыловые районы ЛНР.

    По словам Марочко, «средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец».

    Эксперт также отметил, что украинские военные активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. С начала текущей недели в районах населённых пунктов Надия и Сергеевка было зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отдали под суд офицеров украинской диверсионной группы за подготовку терактов. Оператор беспилотника предотвратил атаку украинской диверсионной группы. Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Тендровской косе.

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    23 июля 2025, 06:55 • Новости дня
    Десантники и мотострелки «Севера» почти завершили зачистку Варачино

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» ведут с противником ожесточенные бои в районе Кондратовки, подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке и выбили противника из опорпунктов в лесных массивах.

    «Наши десантники и мотострелки завершают зачистку Варачино, выбив врага из пяти домовладений на южной окраине села», сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял четыре безуспешные контратаки: в окрестностях Яблоновки, села Садки и две в Кондратовке. В четырех контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более половины уничтожено, 15 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы бежали», – сообщили бойцы.

    На Харьковском направлении суровые бои продолжаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях, где ВСУ возобновили тщетные контратаки на позиции ВС России южнее села Мелового.

    «На Великобурлукском направлении в результате успешных наступательных действий штурмовики продвинулись в лесных массивах вдоль госграницы между селами Чугуновка и Меловое <...> уничтожили 11 боевых групп противника», – сказано в сообщении.

    Бойцы добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях они за  сутки разгромили 14 штурмгрупп ВСУ с автомобильной техникой и вражескими пунктами управления БПЛА. В Волчанске «Северяне» зачистили девять строений и продвинулись на более чем 600 метров в лесополосах западнее города.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    23 июля 2025, 06:31 • Новости дня
    Бойцы «Запада» уничтожили 55 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате действий подразделений Западной группировки войск на Украине за сутки уничтожено 55 пунктов управления беспилотной авиацией противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 55 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 26 дронов самолетного типа и восемь складов боеприпасов ВСУ, передает ТАСС.

    Шаров уточнил: «Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожено 55 пунктов управления беспилотной авиацией, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов».

    По данным военного ведомства, за сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, включая американскую бронемашину MaxxPro, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. ВС России ранее уничтожили 29 пунктов управления БПЛА и станции Starlink ВСУ.

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    23 июля 2025, 07:29 • Новости дня
    Бойцы «Востока» раскрыли детали освобождения Комара в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи группировки «Восток» поделились историями о зачистке и взятии под контроль населенного пункта Комар на освобожденной территории Донецкой Народной Республики.

    Военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты рассказали о ходе освобождения села Комар в ДНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным Казбек отметил, что бойцы двигались по труднопроходимой местности, соблюдая осторожность, и преодолели участок быстрее благодаря маскировке от вражеских коптеров.

    Командир штурмовой бригады с позывным Тритор сообщил: «Моя группа зашла после долгого перехода первой в Комар и заняла обусловленную контрольную точку для ведения круговой обороны. После... мы вывесили флаги нашей бригады, нашего подразделения, российский флаг, перед этим скинув вражеский флаг. Дальше мы, когда держали оборону, взяли еще пленного. Добыли информацию, сохранили жизнь».

    Штурмовик с позывным Кинолог рассказал, что его подразделение не открыло огонь по бойцу ВСУ, вышедшему к ним с поднятыми руками, несмотря на обстрел со стороны украинских минометов и FPV-дронов. По словам Кинолога, они подбадривали украинца, завели его в здание и таким образом спасли ему жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. За сутки военнослужащие «Востока» сбили 11 украинских дронов. Военнослужащие группировки также сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

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    23 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    Ивановские десантники уничтожили более 60 БПЛА ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ были уничтожены за неделю ивановскими десантниками с помощью дронов-перехватчиков над Часовым Яром в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Ивановских десантников за неделю уничтожили свыше 60 беспилотников ВСУ в небе над Часовым Яром, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ активно использовали разведывательные беспилотники самолетного типа для корректировки огня артиллерии, а также тяжелые коптеры «Баба Яга» для дистанционного минирования и сброса боеприпасов.

    Против вражеских БПЛА российские десантники успешно применяли дроны-перехватчики, которые оснащены специальными устройствами для вывода из строя и уничтожения разведчиков и тяжелых коптеров. Десантные дроны поднимаются на большую высоту, ищут беспилотники противника, после чего FPV-дрон со спецустройством сближается и осуществляет таран цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ивановские десантники сбили за одну ночь три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты на расстоянии 50 метров от противника. Российский десантник раскрыл детали уничтожения украинского самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому.

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