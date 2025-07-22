А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Лавров выразил надежду на признание Европой политики Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил стремление администрации президента США Дональда Трампа к диалогу и выразил уверенность, что европейские политики заметят эти перемены.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о надежде на то, что Европа обратит внимание на разумный подход администрации Трампа, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что новый курс США отличается готовностью к диалогу и умением слушать, в противоположность политике предыдущей администрации Джо Байдена. «Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявила администрация Трампа после того, как она сменила выступавшую в унисон с оголтелыми европейцами байденовскую администрацию, что этот разумный подход, включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами», – отметил министр.
В то же время Лавров выразил обеспокоенность дискуссиями в Европе относительно дальнейших поставок вооружений киевскому режиму за счет средств европейских налогоплательщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».