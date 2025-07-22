А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Песков заявил об отсутствии условий для саммита «ядерной пятерки»
В условиях усиления напряженности и роста милитаризации, в том числе ядерной, Москва не считает возможным проведение саммита «ядерной пятерки» на данный момент, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, условий для организации саммита государств «ядерной пятерки» в настоящее время не существует, передает ТАСС.
Журналисты напомнили, что несколько лет назад президент России Владимир Путин предлагал собрать саммит «ядерной пятерки»
Песков подчеркнул: «Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о востребованности проведения саммита ядерной пятерки. Кремль допустил возможность обсуждения на этом саммите предложения Путина о создании бесконфликтной международной среды. Китайская сторона поддержала инициативу Путина по проведению такой встречи.