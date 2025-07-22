Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и отправку рейсов

50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.2 комментария
50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.2 комментария
Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.20 комментариев
О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.8 комментариев
Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.
На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.
Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.
При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.
ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.
Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.
ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.
Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».
«Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.
До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.
Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции
Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.
Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.
В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.
Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.
Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.
Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.
Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.
Об этом сообщила канадская компания Central European Petroleum (CEP), передает ТАСС.
«По оценкам, разведанные запасы месторождения Wolin East содержат 22 млн тонн углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 млрд куб. м газа товарного качества», – отметила пресс-служба CEP. Общий объем запасов нефти составляет 33 млрд тонн, газа – 27 млрд куб. м.
Как подчеркивает компания, Wolin East стало крупнейшим традиционным месторождением углеводородов, обнаруженным в Польше, и одним из самых значительных открытий в Европе за последние десять лет.
Ранее норвежская компания Var Energi ASA обнаружила новое нефтяное месторождение Countach в Баренцевом море, объемы углеводородов которого составляют от четырех до 25 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.
Песков заявил о важности уважения русских в Азербайджане
Москва считает крайне важным, чтобы русское население в Азербайджане пользовалось уважением, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что в России проживает большая азербайджанская диаспора, члены которой, по его словам, являются законопослушными гражданами и пользуются уважением в стране.
Также представитель Кремля подчеркнул, что граждане, нарушающие законы России, несут ответственность по закону. Он добавил, что эти принципы важны для поддержания гармоничных отношений между народами.
Говоря о двусторонних связях, Песков отметил, что отношения России и Азербайджана базируются на прочной основе и взаимовыгодном сотрудничестве при совпадении интересов. По его словам, несмотря на текущий сложный период в отношениях между Москвой и Баку, Россия надеется на преодоление этих трудностей. Песков заявил, что сотрудничество двух стран приносит им обоюдную выгоду.
Ранее МИД призвал россиян учитывать текущую обстановку в Азербайджане при планировании поездок.
Эксперты отмечали, что сохранение добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном требует взвешенного подхода обеих сторон.
Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян в Баку произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.
Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софией Кругликовой после 23 лет совместной жизни, передает «Газета.Ru».
Информацию о разрыве подтвердил источник из окружения семьи, уточнив, что причиной расставания якобы стали постоянные конфликты, включая недавний инцидент со свиданием Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии.
По словам источника, Кругликова якобы прекратила отношения с Ефремовым, потому что он перестал с ней разговаривать.
Официального развода пока не было, однако, по словам инсайдера, этот процесс якобы неизбежен, но может быть отложен из-за несовершеннолетних детей и нежелания Ефремова вновь оказаться в центре внимания СМИ.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера, родившаяся в 2004 году, дочь Надежда – в 2007 году, сын Борис – в 2010 году.
Ранее режиссер Никита Михалков сообщил о трудоустройстве Михаила Ефремова в «Мастерской 12».
Михаил Ефремов, который недавно освободился из колонии по УДО, рассказывал о плохом самочувствии.
Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.
Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.
В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.
Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.
Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.
Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.
Скоростная автодорога М-12 «Восток» свяжет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, трасса будет продлена до Тюмени и станет частью ключевой автодорожной сети Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул: «Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией».
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети имеет ключевое значение для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, повышения мобильности жителей и стимулирования экономики. Сейчас протяженность дорог региона составляет почти 60 тыс. километров, из них 8 тыс. километров входят в опорную сеть.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство и ремонт в регионах Дальнего Востока до 2030 года предусмотрено более 370 млрд рублей. По словам главы правительства, особое внимание уделяется приведению трасс к среднероссийскому стандарту. В шестилетнем плане также предусмотрена реализация 36 региональных дорожных проектов с финансированием свыше 130 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов. Компания «Автодор» решила разместить на трассе М-12 музыкальную разметку. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки открытия трассы М-12 до Екатеринбурга.
Для передачи сообщения использовался бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Видео общения, подтверждающее факт передачи, оказалось в распоряжении редакции агентства, передает ТАСС.
Дочь украинского военнослужащего Сергея Короля в своем обращении сказала: «Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома». Сам Сергей Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и сообщил, что к пленным относятся достойно. Он также отметил, что ему не причиняют вреда и предоставили возможность выйти на связь с близкими.
В беседе Король признался, что рассматривает отказ от участия в обмене пленными, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Кроме того, он заявил о своем отношении к присоединенным к России регионам, назвав их неотъемлемой частью страны и подчеркнув, что местные жители всегда считали себя русскими.
В российских силовых структурах рассказали, что ради этого общения были приняты значительные меры безопасности, чтобы организовать связь между военнопленным и дочерью-лейтенантом украинской полиции. После состоявшегося контакта Екатерина Король якобы отказалась от дальнейшей связи, заявив о безразличии к дальнейшей судьбе отца.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.
Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней
Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.
Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.
До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.
Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.
Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.
Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.
Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.
Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России
«Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
«Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.
«Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.
«Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.
«Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.
«Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.
«Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.
«Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.
«Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.
Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.
Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.
Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».
МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.
В Турции вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были обнаружены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. В связи с этим туристов предупредили о риске заражения этой вызывающей холеру бактерией.
«Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно – идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею, происходит обратный осмос – в результате воздействия токсинов холерного эмбриона вся жидкость идет в обратном направлении», – говорит Онищенко.
Он рассказывает, что в мире идет уже седьмая по счету пандемия холеры, которая началась еще в 1960 году, длится она 65 лет. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости, о нем эпидемиологи предупреждали в начале лета этого года. В России контроль на побережьях южной и азиатской частей нашей страны (в регионах с умеренным климатом) начали еще в мае.
«Есть понятие "холерный эмбрион", а есть возбудитель холеры. Полагаю, в Турции циркулируют холерные эмбрионы, но еще не холера, иначе пляжи уже были бы закрыты по международным и национальным правилам. Тем не менее, если путевку еще не купили, лучше туда все-таки не ехать. Если же билеты уже куплены, но есть возможность сделать возврат, то стоит так и поступить. А если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться. В бассейнах – можно, на песке загорать тоже можно», – делится врач.
Кроме того, он наказывает, что ехать в эту страну нужно обязательно с медицинской страховкой для того, чтобы в случае чего можно было обратиться за медицинской помощью в местные больницы. В противном случае такой визит к врачу может обойтись в стоимость всего отдыха на море.
«Закончится вся эта катавасия, когда температура водоемов опустится ниже 17 градусов. Тогда вода становится кислотной и убивает эмбрионов. Поэтому рассчитывать на то, что можно будет просто перенести поездку на месяц, не стоит, до конца сезона ничего не решится», – заключил Онищенко.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что не получали никаких жалоб на заражение опасными бактериями от отдыхающих в Турции туристов.
Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка
В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.
В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.
Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.
Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.
В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.