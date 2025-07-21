В Германии назвали дефицитную специальность в случае войны

Bild сообщил о нехватке 400 тыс. водителей грузовиков в Германии в случае войны

Tекст: Вера Басилая

По словам Энгельхардта, в случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей, передает ТАСС.

Сейчас в стране наблюдается дефицит около 100 тыс. водителей, однако в условиях чрезвычайной ситуации он может вырасти вчетверо.

Энгельхардт призвал активно привлекать к работе женщин и пенсионеров. Он отметил, что для женщин необходимо создавать более безопасные условия труда: оборудовать грузовики отдельными душевыми, туалетами и кухнями, а также развивать инфраструктуру для парковки. Также он предложил отменить требование подтверждать квалификацию водителям каждые пять лет, чтобы легче вернуть на работу пенсионеров.

Глава союза добавил, что Германия должна признать водительские права из ряда иностранных государств, таких как Молдавия и Узбекистан. По его мнению, каждый, кто имеет права на управление грузовиками, должен иметь возможность работать в коммерческих перевозках без дополнительного обучения, а текущую систему специализаций необходимо упростить.

Bild подчеркивает, что в случае военного конфликта правительство и Бундесвер будут сильно зависеть от работы водителей грузовиков, поскольку именно они должны будут обеспечивать доставку техники и снабжение передовой. Энгельхардт считает, что если проблему кадров не решить, армия и гражданское население окажутся под угрозой срыва снабжения.

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