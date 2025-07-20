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    Как юный развратник стал для Лондона символом «голоса Украины»
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Экс-госсекретарь США назвала «поворотным моментом» выдвинутые Трампом к России требования
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Посол назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 16:56 • Новости дня

    В Анапе загорелся реабилитационный центр

    Tекст: Ольга Иванова

    В Анапе вспыхнул пожар в реабилитационном центре, из здания были эвакуированы 25 человек, локализация огня заняла менее часа.

    Пожар произошел в реабилитационном центре в Анапе, о чем сообщает РИА «Новости». Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. К моменту прибытия пожарных подразделений пламя активно распространялось по зданию.

    В результате происшествия были эвакуированы двадцать пять человек, уточнили в МЧС. Для ликвидации возгорания были привлечены одиннадцать сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.

    Огонь удалось локализовать к 15.45. В ведомстве отметили, что уточняют оперативную информацию по инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в лесу возле Энергодара произошел пожар. Работа Запорожской атомной станции остается в пределах нормы. Радиационный фон не превышает допустимых значений.

    19 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

    Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    @ ZALA AeroGroup

    Tекст: Вера Басилая

    В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

    Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

    С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

    Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».

    Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    20 июля 2025, 09:01 • Новости дня
    Пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы в «Шереметьево»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту «Шереметьево» группа пассажиров остановила посадку на рейс в Минеральные Воды, выразив недовольство задержкой вылета с предыдущего дня.

    Инцидент произошел в воскресенье утром в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА «Новости». Пассажиры, ожидавшие вылета в Минеральные Воды, заблокировали посадку на рейс DP6911 авиакомпании «Победа». Они потребовали, чтобы представители перевозчика объяснили им причины задержки, поскольку по расписанию рейс должен был вылететь еще в субботу в 17:10 по московскому времени.

    На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности аэропорта. Представители авиакомпании были вызваны к пассажирам для разъяснения сложившейся ситуации. По информации с табло, посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды началась только в воскресенье, 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили автоматизировать выплату компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов. Аэропорт Пулково прекратил временно прием и отправку рейсов по техническим причинам. Руководство Шереметьево пригрозило судом авторам слухов о нехватке ресурсов в аэропорту.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа

    Журналист Уильямс предложил Трампу отказаться от рукопожатий из-за синяков

    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    Белый дом объяснил появление синяков на руках Дональда Трампа частыми рукопожатиями, передает РИА «Новости».

    На это обратил внимание американский журналист Ноэль Уильямс, который предложил изменить протокол приветствий для президента.

    По его словам, руководителю протокола Белого дома стоит уделять особое внимание этикету и рассмотреть иные способы приветствия. Уильямс рекомендовал использовать рукопожатия только на официальных церемониях и в переговорах с важными фигурами.

    Публицист отметил, что при встречах с такими, как президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп должен «пожимать руку доминантно», даже если это может усугубить его состояние, чтобы «поставить на место высокомерного французского коротышку».

    Также он предложил для выражения презрения к политическим оппонентам использовать жесты, например кивок подбородка, а не рукопожатие.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

    Пресс-секретарь Левитт ранее объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    20 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области из-за возросшего интереса к российским турам.

    Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, что привело к резкому увеличению числа путешественников, сообщает RT. По информации Telegram-канала SHOT, спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обходится гражданам Евросоюза в 517 евро на человека, а летний тур на десять дней стоит 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти оштрафовали туристов из Британии за фото, сделанные на границе с Калининградской областью России. Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, пытаясь попасть на российскую территорию. Польские города жаловались на ужесточение пограничного режима с Россией.

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    19 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат из Львова заявил, что российские военные рисковали жизнью ради спасения пленных и помогли ему связаться с матерью.

    Пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский рассказал, что российские военные жертвовали своими жизнями, чтобы спасти пленных украинцев, передает РИА «Новости».

    Климишевский отметил, что российские военные обеспечили его едой и одеждой. Он отдельно поблагодарил за предоставленные шоколадные батончики.

    «Батончики шоколадные русские – просто бомба», – отметил он.

    Пленный также выразил благодарность военнослужащему с позывным «Знайка», который помог ему выйти на связь с матерью.

    Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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    20 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    @ LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично обратился к сторонникам с призывом быть готовыми освободить резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми изгнать духовного лидера Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине, передает ТАСС.

    Он опубликовал обращение в своем телеграм-канале, где написал: «Мы сделаем это вместе. Будьте готовы». Также он вновь обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.

    Конституция Армении предусматривает отделение государства от церкви и запрещает вмешательство чиновников в церковные дела. Пашинян, в свою очередь, отметил, что вмешивается как верующий, а не как премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Никол Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп страны. Эксперты указывали на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении.

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    20 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс охарактеризовала ультиматум, который президент Дональд Трамп выдвинул России, как переломный момент.

    В интервью изданию The Hill она подчеркнула, что «прошедшая неделя была поворотным моментом», передает РИА «Новости».

    Ранее Steigan сообщил, что Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций.

    Напомним, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    20 июля 2025, 07:39 • Новости дня
    Посол Озеров назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией

    Tекст: Ирма Каплан

    Охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза и поддержкой молдавской правящей партии со стороны Запада, рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.

    По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.

    Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».

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    20 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской областях и освободили населенный пункт Белая Гора, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.

    На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.

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    20 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал, что пятеро его сослуживцев решились сдаться в плен после того, как он развеял слухи о расправе.

    Пленный ВСУ Петр Климишевский поделился подробностями происходившего в подразделении, передает РИА «Новости». Он сообщил, что сразу намеревался сдаться, однако его сослуживцы сомневались, поскольку верили слухам о том, что российских военных пленные не интересуют. Однако пятеро из них поверили Климишевскому и добровольно сложили оружие, после чего вместе с ним сдались российским военным.

    Климишевский отметил, что те, кто не решился сдавать оружие, попытались покинуть позиции, и были расстреляны своими же товарищами по ВСУ. Он заявил: «Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то об этом сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен».

    Пленный также пояснил, что с самого начала не хотел воевать, но опасался последствий попытки бегства. По его словам, были случаи, когда военнослужащие, покинувшие позиции, больше не возвращались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в ВСУ. Пленные также сообщили о принуждении восемнадцатилетних украинцев к заключению контрактов с армией. Украинские военные рассказали о случаях расстрелов отступающих заключенных бойцов ВСУ.

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    20 июля 2025, 02:03 • Новости дня
    Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС на реке Ярлунг Цангпо

    Tекст: Ирма Каплан

    В Китае началось строительство крупнейшей в мире ГЭС на реке Ярлунг Цангпо, сообщил в субботу премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян во время церемонии закладки фундамента в городе Ньинчи, Сицзянского автономного района на юго-западе КНР.

    Проект ГЭС предполагает возведение пяти каскадных плотин в городе Ньингчи на юго-востоке автономного района Тибет. Общий объем инвестиций в строительство оценивается примерно в 1,2 трлн юаней (около 167,8 млрд долларов США), пишет China Daily.

    Издание уточняет, что проект ГЭС призван в первую очередь обеспечивать электроэнергией внешнее потребление, а также удовлетворять местный спрос в Сицзане.

    Недавно в Пекине состоялась церемония открытия компании China Yajiang Group, которая займется строительством и эксплуатацией гидроэнергетического проекта.

    «Общий объем инвестиций сделает плотину одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории и, вероятно, будет способствовать усилиям Пекина по оживлению экономического роста», – пишет Bloomberg.

    Агентство отмечает, что плотина может стать источником напряженности в отношениях между Китаем и Индией, поскольку река Ярлунг Цангпо протекает по спорной территории штата Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии.

    Пекин заявил, что никакого негативного воздействия на районы, расположенные ниже по течению, не будет. Но защитники окружающей среды в Китае уже давно обеспокоены необратимыми последствиями строительства плотины в ущелье Ярлунг Цангпо, где уровень воды в реке падает на 2000 метров на протяжении 50 км. В этом районе находится национальный природный заповедник и одно из самых больших мест сохранения биоразнообразия в стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Пекине на конгрессе высокоскоростных железных дорог CCRC Changchun представила прототип нового поезда маглев, рассчитанного на движение до 600 километров в час.В Амурской области

    ведется строительство нового международного пешеходного пункта пропуска «Благовещенск-1», который разместится на канатной дороге между Россией и Китаем.


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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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