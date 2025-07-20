Путин назвал поддержку автопрома обязанностью российских властей

Tекст: Ольга Иванова

Поддержка отечественного автопрома – обязанность российских властей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». Интервью было записано 28 января во время рабочей поездки президента в Самарскую область.

Путин отметил, что бывают моменты, когда автопром требует поддержки государства. Он подчеркнул: «Мы так и делаем, это наша обязанность».

Глава государства добавил, что в автомобильной отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди. Он отметил, что не требуется «тащить за уши» участников рынка, но поддержка в определенных ситуациях необходима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи автомобилей в России снижаются на фоне увеличения числа предложений на рынке. Наиболее заметным падение спроса становится в сегменте новых машин.