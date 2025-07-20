Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
Сальдо сообщил о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области
На херсонском направлении зафиксированы случаи тайного захоронения военных ВСУ, чтобы скрыть реальные потери украинской армии от общественности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, российский дрон заснял, как военнослужащие ВСУ закапывали тела погибших сослуживцев на херсонском направлении, передает ТАСС.
Сальдо добавил, что похоронная команда солдат пыталась оперативно скрыть следы потерь, но была поражена огнем российского FPV-дрона.
Губернатор подчеркнул, что подобные действия украинских военных носят системный характер, а власти Киева годами скрывают реальные потери армии. Он отметил, что бойцов, чьи тела были захоронены без опознания, официально объявляют дезертирами, не выплачивая компенсации их семьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил о массовой «жестокой охоте» на мирных жителей Херсона со стороны киевских властей. Сальдо сообщил о переброске украинских военных с херсонского направления на другие участки фронта. Он также выразил готовность показать отцу Илона Маска Херсонскую область.