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    Запад выдал сроки военной агрессии против России
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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    8 комментариев
    20 июля 2025, 11:05 • Новости дня

    Сальдо сообщил о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На херсонском направлении зафиксированы случаи тайного захоронения военных ВСУ, чтобы скрыть реальные потери украинской армии от общественности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, российский дрон заснял, как военнослужащие ВСУ закапывали тела погибших сослуживцев на херсонском направлении, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что похоронная команда солдат пыталась оперативно скрыть следы потерь, но была поражена огнем российского FPV-дрона.

    Губернатор подчеркнул, что подобные действия украинских военных носят системный характер, а власти Киева годами скрывают реальные потери армии. Он отметил, что бойцов, чьи тела были захоронены без опознания, официально объявляют дезертирами, не выплачивая компенсации их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил о массовой «жестокой охоте» на мирных жителей Херсона со стороны киевских властей. Сальдо сообщил о переброске украинских военных с херсонского направления на другие участки фронта. Он также выразил готовность показать отцу Илона Маска Херсонскую область.

    19 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

    Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    @ ZALA AeroGroup

    Tекст: Вера Басилая

    В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

    Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

    С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

    Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».

    Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат из Львова заявил, что российские военные рисковали жизнью ради спасения пленных и помогли ему связаться с матерью.

    Пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский рассказал, что российские военные жертвовали своими жизнями, чтобы спасти пленных украинцев, передает РИА «Новости».

    Климишевский отметил, что российские военные обеспечили его едой и одеждой. Он отдельно поблагодарил за предоставленные шоколадные батончики.

    «Батончики шоколадные русские – просто бомба», – отметил он.

    Пленный также выразил благодарность военнослужащему с позывным «Знайка», который помог ему выйти на связь с матерью.

    Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 15:22 • Новости дня
    NYT сообщила об угрозе полного окружения ВСУ в Константиновке
    NYT сообщила об угрозе полного окружения ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия сформировала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки, поставив группировку ВСУ под угрозу полного окружения, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Российские войска создали угрозу полного окружения для группировки ВСУ в районе Константиновки в ДНР, передает ТАСС.

    По данным издания, армия России создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг города с востока, юга и запада.

    Сейчас российская армия контролирует более двух третей территории ДНР, которую газета называет «главным театром боевых действий» на Украине. Кроме того, отмечается успешное продвижение российских войск в Днепропетровской и Сумской областях.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Константиновка – Дружковка. Он подчеркивал, что украинские подразделения оказались в так называемом огневом мешке.

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке.

    Военные эксперты заявляли, что российские военные приблизились к пригородам Константиновки, оставив между собой и городом около шести с половиной километров.

    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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    20 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал, что пятеро его сослуживцев решились сдаться в плен после того, как он развеял слухи о расправе.

    Пленный ВСУ Петр Климишевский поделился подробностями происходившего в подразделении, передает РИА «Новости». Он сообщил, что сразу намеревался сдаться, однако его сослуживцы сомневались, поскольку верили слухам о том, что российских военных пленные не интересуют. Однако пятеро из них поверили Климишевскому и добровольно сложили оружие, после чего вместе с ним сдались российским военным.

    Климишевский отметил, что те, кто не решился сдавать оружие, попытались покинуть позиции, и были расстреляны своими же товарищами по ВСУ. Он заявил: «Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то об этом сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен».

    Пленный также пояснил, что с самого начала не хотел воевать, но опасался последствий попытки бегства. По его словам, были случаи, когда военнослужащие, покинувшие позиции, больше не возвращались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в ВСУ. Пленные также сообщили о принуждении восемнадцатилетних украинцев к заключению контрактов с армией. Украинские военные рассказали о случаях расстрелов отступающих заключенных бойцов ВСУ.

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    19 июля 2025, 19:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В воздушном пространстве четырех российских регионов за несколько часов были уничтожены 27 украинских беспилотников, из них три направлялись в сторону Москвы.

    В период с 15.00 до 19.00 по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    По информации ведомства, 15 дронов сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской, четыре – над Московским регионом, из них три направлялись в сторону Москвы, а еще два – над Тульской областью. Отмечается, что все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были пресечены своевременно и угрозы для гражданских объектов нет. О пострадавших или ущербе не сообщается.

    Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на фоне атак беспилотников. Силы ПВО сбили беспилотник, двигавшийся в сторону Москву. Еще два беспилотника ПВО уничтожили над Тверской областью.

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    19 июля 2025, 22:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости личной встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обеспечения долгосрочного мира на Украине.

    По словам Зеленского, встреча лидеров двух государств может стать реальным шагом к обеспечению мира, который будет действительно продолжительным.

    Он заявил, что Украина готова к такой встрече, передает Lenta.Ru.

    Президент Украины сообщил, что продолжается диалог с российской стороной по вопросу обмена пленными. Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые во время прошедшей встречи в Стамбуле, и сейчас украинская команда работает над очередным обменом.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Источник подтвердил факт выдвижения Киевом подобного предложения.

    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, на завершающем этапе переговоров.

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    19 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о отправке инвалидов и мертвых на фронт
    Пленный ВСУ рассказал о отправке инвалидов и мертвых на фронт
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный сообщил, что киевские власти массово направляют на фронт людей с инвалидностью и даже погибших, игнорируя их состояние здоровья.

    Украинский военнопленный рассказал на видео, опубликованном Минобороны России, что власти Украины отправляют на передовую даже инвалидов и умерших, передает РИА «Новости».

    По его словам, «они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мертвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только», – заявил военнопленный.

    По его словам, власти не обращают внимания ни на возраст, ни на состояние здоровья: отправляют как молодых людей от 18 лет, так и тех, кому 60. Он отметил, что даже людей с серьезными проблемами здоровья принуждают надевать бронежилет и отправляют в бой. Например, одному из бойцов, по словам военнопленного, «горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Вооруженных сил Украины рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинские военные заявили о принуждении 18-летних граждан к подписанию контрактов. Пленный также подтвердил факты расстрелов отступающих заключенных со стороны командования ВСУ.

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    19 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    В Донецке прогремели несколько взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система противовоздушной обороны была активирована в Донецке после серии сильных взрывов, прогремевших в центре и нескольких районах города.

    В Донецке прогремело несколько мощных взрывов, в городе работает система противовоздушной обороны, передает ТАСС. Звуки взрывов были отчетливо слышны в центральной части Донецка, а также в Киевском и Ленинском районах.

    В настоящий момент местные власти уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. В результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками пострадали многоквартирные дома и автомобили, фасады и остекление зданий получили серьезные повреждения. При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека.

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    19 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о недовольстве Зеленского командованием ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обошел вниманием подразделения ВСУ, задействованные на Сумском направлении, силовики связывают с неудовлетворительными результатами военных действий в регионе.

    Владимир Зеленский не отметил наградами военных, принимающих участие в боях в Сумской области, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщают, что это указывает на недовольство Зеленского работой командования ВСУ в данном регионе. По их данным, несмотря на использование всех резервов и наиболее боеспособных сил, украинское командование не смогло вытеснить российских бойцов из занятых позиций.

    Силовики сообщили, что в Сумскую область переброшена практически в полном составе 39-я бригада береговых войск ВСУ, которая ранее понесла потери после провокации в Краснояружском районе Белгородской области. Также подтверждена переброска 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, ранее понесшей потери в боях под Суджей и Поповкой.

    Кроме того, стало известно, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная в Сумскую область, проходила обучение на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska» в Польше. Однако, несмотря на зарубежную подготовку и поставки техники, большинство бойцов этой бригады направили в боевые действия в районе Бессаловки, что привело к большим потерям.

    Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, действующей на Сумском направлении, перестали получать компенсации от государства. Вдовам пропавших без вести солдат не поступают выплаты.

    Генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над рядом населенных пунктов в северной части Сумской области на своей опубликованной карте.

    Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ были переброшены на сумское направление после потерь в районе Суджи.

    Первый отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» (запрещен в России), также был переброшен на сумское направление.

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    19 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

    Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку рейсов

    Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В столичных аэропортах Внуково и Домодедово временно приостановлены вылеты и прилеты рейсов из-за введенных ограничений по соображениям безопасности, сообщили в Росавиации.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

    Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Все наземные службы, авиадиспетчеры и экипажи принимают необходимые меры для предотвращения угроз.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака очередного беспилотника, направленного на город, была успешно отражена, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    На месте обнаружения обломков работают спасатели и другие экстренные службы.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший столицу.

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России,  их них над Московским регионом сбито 16 дронов.

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    19 июля 2025, 18:17 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник

    ПВО Минобороны сбили атаковавший Москву беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО был сбит беспилотник, атаковавший Москву, обломки дрона исследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, следует из сообщения в Telegram-канале Собянина.

    Мэр Москвы сообщил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

    Ранее силы ПВО сбили 14 украинских дронов над четырьмя регионами. Четыре из них были перехвачены над Московской областью.

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России,  их них над Московским регионом сбито 16 дронов.

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    19 июля 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области, где осмотрел новый многопрофильный медцентр, оснащенный современным оборудованием и телемедициной, сообщает Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, слеудет из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Особое внимание Белоусов уделил созданию условий для службы военнослужащих в условиях Крайнего Севера.

    В ходе визита министр ознакомился с многофункциональным медицинским центром, оснащенным новейшим оборудованием, где используют телемедицинские технологии для консультаций с федеральными специалистами. Белоусов подчеркнул, что приоритетом является создание условий для лечения и восстановления здоровья военных.

    Командование гарнизона доложило о состоянии фондов и перспективах развития военного городка. В семейном пространстве «Сопки. Семья» создан центр военно-социальной работы, где помогают военнослужащим с вопросами поддержки и трудоустройства. Белоусов поручил проработать введение штатных воинских должностей для раненых, желающих продолжить службу.

    Министр осмотрел незавершенные объекты, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, строительство которых было остановлено. Он распорядился ускорить решение вопросов с этими стройками и усилить контроль над возведением социальных объектов.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр».

    Белоусов также посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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