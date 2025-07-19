Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Сальдо сообщил о переброске сил ВСУ с херсонского направления
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил перемещение украинских войск с херсонского направления на другие участки фронта, подчеркнув отсутствие значительного усиления там.
По его словам, серьезного наращивания сил украинских военных на херсонском участке линии фронта в настоящее время не наблюдается, передает РИА «Новости». Сальдо сообщил, что происходит перераспределение войск противника на другие направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бригаду морпехов ВСУ перебросили с Херсонского направления на Харьковское. Российские войска установили полный контроль над правым берегом Днепра на Херсонском направлении. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности лично показать Эрролу Маску изменения в регионе за почти три года в составе России.