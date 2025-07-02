  • Новость часаСуд арестовал еще одного члена азербайджанской группировки в Екатеринбурге
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    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    3 комментария
    2 июля 2025, 19:48 • Новости дня

    Медведев: С начала года в армию прибыло более 210 тыс. контрактников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контракт с Министерством обороны о службе в ВС России с начала 2025 года подписали более 210 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.

    На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек, сказал Медведев, передает ТАСС. Он отметил, что темп набора кадров остается стабильным и высоким.

    Также Медведев сообщил, что с начала года в добровольческие подразделения поступили свыше 18 тыс. человек. «Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», – заключил зампред СБ России.

    В мае Медведев сообщал, что почти 175 тыс. человек стали контрактниками в воинских частях России с начала 2025 года, в добровольческие подразделения пришли свыше 14 тыс. новых бойцов.

    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    2 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине

    Эксперт Анпилогов: Обороноспособность Украины без американского оружия резко упадет

    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снабжение украинской армии становится неподъемной для американцев задачей. Тем более что истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из США.

    «Решение Штатов приостановить поставки вооружений Украине, по всей видимости, коснулось той помощи, которую обещал предоставить еще Джо Байден», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, такой шаг администрации Дональда Трампа не похож на «двойную игру».

    Собеседник напомнил, что в мае американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников, в том числе боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще предыдущим американским лидером средства на такие траты.

    «У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин – военный конфликт между Израилем и Ираном», – указал эксперт, напомнив, что Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для ПВО и ВВС.

    «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это в совокупности определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов. По его словам, действия США подтвердили: они рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

    «К тому же все, что поставляется ВСУ, либо крайне быстро расходуется – скажем, артиллерийские снаряды, либо поражается российскими ВКС – например, те же Patriot. Снабжение украинской стороны становится неподъемной для американцев задачей», – добавил собеседник.

    Как быстро разрешится ситуация и возобновятся ли поставки, судить сложно. «Истощение американских арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который фактически идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия», – привел пример аналитик.

    «Выяснилось, что тот режим использования артиллерии, который задает конфликт на Украине, разительно отличается от тех боевых действий, которые вела армия НАТО в 2000-2010-х годах: тогда пушка или гаубица могла отстреливать сотню снарядов за год, а сейчас сотня – это расход за неделю. Износ орудия чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы», – детализировал Анпилогов.

    Американцам предстоит пересобрать свой ВПК, а это, как отмечает собеседник, довольно длительный процесс. Украина с приостановкой американских поставок теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия, отметил он. «Резко упадет способность украинской армии обороняться, противник сильно просядет по системам ПВО. Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он. Эксперт напомнил, что на Украине уже вынуждены признавать: они не могут перехватить значительную часть российских ракет и дронов.

    «Европе же не хватит мощности, чтобы быстро заменить американскую помощь. Тем более что европейцы сами сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы. Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне он указал на попытки Украины запустить производство вооружений. Так, в Киеве заявляют об испытаниях аналога российского УМПК, напомнил эксперт. «Противник давно истощил доставшиеся ему еще с советских времен запасы. Поэтому системы ПВО советского образца переоборудовали под западные ракеты. Положение оппонентов усугубляется», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Решение в начале июня принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов. Причиной, по данным Politico, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.

    По информации NBC News, Штаты отложили поставки перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц и высокоточных ракет GMLRS. По информации источников телекомпании, приостановка может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут пролонгировать.

    Как пишет The New York Times, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    «Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины – и о приоритетах в самой американской оборонной политике», – прокомментировал ситуацию глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Тем временем МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства, передает ТАСС. В Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия.

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    30 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Китай представил новый боеприпас против высоковольтных электросетей

    Tекст: Ирма Каплан

    Гостелевидение Китая (CCTV) показало анимированный ролик, который показывает принцип действия нового боеприпаса, способного отключать высоковольтные электросети и устраивать блэк-аут на определенной территории, пишет SCMP.

    «В видеоролике демонстрируется новая китайская бомба для отключения электроэнергии, которая может выводить из строя электростанции противника», –  пишет South China Morning Post (SCMP).

    По данным газеты, изображенное на видео оружие похоже на графитовую бомбу, предназначенную для разрушения систем командования и контроля.

    «Бомба может вывести из строя вражеские электростанции и вызвать «полное отключение электроэнергии» в целевом районе», – говорится в статье.

    В ролике показано, как оружие запускается с наземного транспортного средства, а затем выбрасывает 90 поражающих элементов цилиндрической формы.

    «Эти цилиндры подпрыгивали при ударе, а затем взрывались в воздухе, рассеивая тонкие, химически обработанные углеродные нити, способные вызывать короткое  замыкание высоковольтной энергетической инфраструктуры», – объясняется в статье принцип действия боеприпаса.

    По данным телеканала, это оружие вызывает массовые отключения электроэнергии на площади не менее 10 тыс. кв. м.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, NYP назвала плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой эффективным оружием Китая для завоевания мира, так как уродливое существо стало невероятно популярным среди молодежи, вызывая ажиотаж и драки в магазинах.

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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    2 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Ростех отправил в войска новую партию БМП-3
    Ростех отправил в войска новую партию БМП-3
    @ @rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой направлены российской армии для повышения эффективности и безопасности на поле боя, сообщили в Ростехе.

    Новую партию боевых машин пехоты БМП-3 передало Министерству обороны России предприятие «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что поставленные машины оснащены специальными экранами и решетками, что повысило их защищенность. Кроме того, внедрение новых систем позволило увеличить мобильность БМП-3 и эффективность использования вооружения.

    В Ростехе подчеркнули, что холдинг ежемесячно полностью выполняет обязательства по контрактам и комплектует машины дополнительными средствами защиты. Все поставляемые БМП-3 проходят строгий контроль качества и испытания, в которых ежедневно участвуют представители Минобороны. Военный представитель на заводе отметил: «Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо – то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем».

    В корпорации рассказали, что за последние три года в конструкцию БМП-3 внесены десятки изменений с учетом пожеланий военнослужащих и опыта спецоперации на Украине. Модификации включают новые комплекты защиты, средства снижения заметности, а также специальное оборудование, повышающее мобильность и эффективность применения вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты завершают испытания модернизированной БМП-3. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» изучили бронемашины западного образца. Боевой модуль «Бережок», который разработал этот холдинг, прошел испытания против безэкипажных катеров.

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    30 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России

    Водолацкий предложил увеличить занятия НВП в школах до нескольких часов

    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Председатель правления центра «Воин» Виктор Водолацкий заявил о необходимости расширить программу начальной военной подготовки для школьников и повысить ее уровень.

    Заявление Виктора Водолацкого прозвучало на пресс-конференции, передает ТАСС. Депутат отметил, что начальная военная подготовка должна проводиться в учебных заведениях на самом высоком уровне и занимать больше двух часов в неделю.

    По его словам, сети центров «Воин» восполняют пробел, возникший после отмены прежней системы подготовки школьников.

    Водолацкий пояснил, что центры «Воин» не только обучают военному делу, но и ведут патриотическое воспитание, в том числе через проект «Воин. Кино». «Благодаря кинематографу дети намного гармоничнее воспринимают происходящие в мире события», – отметил он.

    Он добавил, что отечественный кинематограф помогает объяснить молодежи события внутри страны и за ее пределами, а также укрепляет характер будущих патриотов России. Центр «Воин» реализует этот подход на практике.

    Центр «Воин» был создан по поручению президента России и сегодня работает в 21 регионе. Около 400 инструкторов, многие из которых прошли специальную военную операцию, обучают подростков от 14 лет огневой, инженерной, тактической подготовке, организации связи, национальной безопасности, применению беспилотных систем, оказанию первой помощи и участию в военно-спортивных играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России стартует первая олимпиада по робототехнике для школьников с заданиями по беспилотникам.

    После 8-го класса школьников в России планируют обучать основам оказания первой помощи во внеурочной программе. Проект «Зарница 2.0» предложил школьникам и студентам уникальный опыт военной подготовки с применением современных технологий и кибербезопасности.

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    30 июня 2025, 04:09 • Новости дня
    Российский боец рассказал, как ВСУ из-за тактической ошибки потеряли Новониколаевку

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Новониколаевка ДНР на границе с Днепропетровской областью перешло под управление российскими войсками из-за тактической ошибки ВСУ, рассказал замкомандира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Станислав Зайцев.

    По его словам, ВСУ собственной техникой перекрыли себе единственную возможность предотвращать атаки. Когда ВС России подходили в Новопавловке, ВСУ пытались остановить их пехотой, когда российские военные поднимались по лесополосе и шли через поля, ВСУ выкатывались с пехотой.

    «И в узком проезде между «зубами дракона», который мы заминировали, был подорван на двух минах их бронетранспортер Maxxpro, и лег на бок, тем самым перегородив этот проезд, и все. В лесополку к нам они уже проезжать не могли», – рассказал боец ТАСС.

    Зайцев отметил, что украинские солдаты оставили выходы для себя, и ход – узкое горлышко в бутылке для противника, чтобы они через это горлышко заходили.

    «Но мы их обхитрили, остановились перед этим горлышком, вытянули их на себя и тем самым заблокировали их техникой дорогу и начали двигаться дальше. Их тактическая ошибка», – подытожил Зайцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» 19 июня  продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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    29 июня 2025, 23:41 • Новости дня
    Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая доктрина, которая может быть утверждена в ближайшее время, требует от служащих американской армии быть начисто выбритыми, а если этого не происходит, придется объяснить причину, и если она медицинского характера, служащему окажут лечение.

    Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

    Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

    «Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

    В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

    Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

    По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

    По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

    «Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.

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    1 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Ростех впервые показал антидроновый комплекс «Радон-О»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На XIII Международном молодежном промышленном форуме в Тульской области представили комплекс «Радон-О», способный обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях.

    Госкорпорация «Ростех» впервые продемонстрировала антидроновый комплекс «Радон-О» на XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» в Тульской области, передает РИА «Новости». В пресс-службе корпорации уточнили, что новый комплекс уже используется для защиты ряда предприятий Ростеха.

    В состав «Радона-О» входят модули, которые выполняют задачи обнаружения, захвата, сопровождения и подавления беспилотников. Среди компонентов – модуль «Буг» для определения координат целей, «Терней-М» для круглосуточного радиотехнического мониторинга и «Неман» для видеоаналитики, способный классифицировать цели на дистанции до нескольких километров.

    Комплекс также оснащён подсистемой «Двина-50», которая создает радиопомехи, нарушая управление и навигацию малых беспилотников на определённых частотах. «Радон-О» применяется для защиты критической инфраструктуры, объектов нефтегазовой сферы и используется силовыми структурами.

    На форуме были также представлены система обнаружения беспилотников «СЕРП» и подавитель FPV-дронов, предназначенный для установки на автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Компания также создала систему «Серп» для защиты от дронов. Кроме того, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

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    30 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Indian Defense News сообщил об интересе Индии к закупке С-500

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийские военные заинтересовались закупкой новейших российских систем С-500 на фоне успешного боевого применения С-400 в операции против Пакистана.

    Индийский новостной портал Indian Defense News сообщил, что Индия проявила интерес к российским зенитным ракетным комплексам нового поколения С-500 «Прометей», передает ТАСС.

    Причиной стали успешные испытания и боевое применение комплекса С-400 «Триумф» в операции «Синдур» против террористических целей на территории Пакистана.

    По данным портала, С-400 показал высокую эффективность, перехватив цели на рекордных дистанциях. Этот опыт, а также изменяющаяся ситуация в регионе из-за возможных поставок Пакистану китайских истребителей J-35A, подтолкнули индийских военных к обсуждению закупки С-500.

    Отмечается, что системы С-500 считаются стратегическими оборонными активами России, и экспорт этого комплекса требует одобрения на самом высоком уровне руководства страны. В то же время эксперты считают, что доверительные отношения между Россией и Индией в сфере обороны могут способствовать заключению такой сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить у России танковые двигатели на 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    1 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт рассказал о расстреле ВСУ сдающихся сослуживцев у Петровского в ЛНР

    Марочко сообщил о расстрелах ВСУ сослуживцев при попытке сдаться у Петровского

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о случаях стрельбы украинских военнослужащих по своим сослуживцам, пытающимся сдаться российским силам в районе Петровского.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляют в спину сослуживцам, которые пытаются добровольно сдаться в плен у Петровского в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире «ВКонтакте», передает ТАСС.

    По его словам, украинское командование использует неподготовленных и низкоквалифицированных бойцов в боях у данного населенного пункта, практически не проводя их обучение.

    Марочко уточнил: «Низкоквалифицированные и неподготовленные бойцы просто кидаются в бой, не пройдя должного обучения. Да, они пытаются сдаваться в плен, причем это отмечается на всех участках фронта, но не все так просто. Отмечался уже ряд случаев, когда по тем, кто пытаются сдаться в плен и идут к нашим позициям, украинские боевики, которые находятся в тылу, наносят удары не по нашим позициям, а именно по тем, кто пытается сдаться в плен».

    Он отметил, что подобная практика фиксировалась не только у Петровского, но и на других участках фронта, где украинские военные пытались перейти на российскую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнопленным запрещали получать посылки, а телефоны у них изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.

    Сотрудники украинских военкоматов использовали девушек как «приманку» для поиска и задержания мужчин, подлежащих мобилизации, об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

    Бойцы российских подразделений задержали группу украинских штурмовиков и операторов дронов в лесополосе под Шевченко благодаря густому туману.

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    2 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии контроля Запада за поставками оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Запад не обеспечивает надлежащий контроль над вооружениями, поступающими киевскому режиму.

    Она подчеркнула, что никаких контрактных обязательств в этой сфере не существует, а такие действия осуществляются исключительно в качестве элемента гибридной войны против России, передает ТАСС.

    Захарова добавила, что Западу безразличны последствия передачи оружия на данном этапе, поскольку контроль за этими процессами отсутствует.

    Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Однако министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    1 июля 2025, 08:36 • Новости дня
    «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение беспилотников как средства атаки получило статус постоянной угрозы, а их совершенствование создает новые вызовы для безопасности стратегических объектов, сообщили в холдинге «Росэл» (входит в Ростех).

    Атаки беспилотников становятся постоянной угрозой и глобальным трендом, который будет усиливаться в ближайшие годы, передает ТАСС. В холдинге «Росэл», входящем в госкорпорацию «Ростех», считают, что развитие технологий БПЛА и их применение становится все более сложным и эффективным.

    В компании заявили: «Атаки беспилотников стали постоянной угрозой. Можно сказать, что это уже глобальный тренд, который в ближайшие годы будет только набирать обороты. Сами БПЛА и возможности их применения все время совершенствуются». В «Росэл» подчеркивают, что модернизация беспилотников идет очень быстро, что требует оперативных ответов.

    В ответ на новые вызовы компания системно развивает средства радиоэлектронной борьбы для защиты стратегических объектов. В «Росэл» добавили, что их разработки уже успешно применяются на объектах российской критической инфраструктуры, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и гражданских объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь». Ростех начал поставки мини-ракет для этих комплексов в войска. Компания также создала систему «Серп» для защиты от дронов.

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