Медведев сообщил о пополнении ВС России 175 тыс. контрактников

Tекст: Ольга Иванова

Десятки тысяч россиян ежемесячно добровольно отправляются на спецоперацию на Украине, и эту тенденцию необходимо закрепить, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «в воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тыс. военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем».

По словам Медведева, с начала года добровольческие подразделения пополнили более 14 тыс. человек. Он отметил важность поддержки текущих темпов пополнения армии и призвал закрепить тенденцию роста числа контрактников.

Медведев сообщил эти данные на совещании, посвященном вопросам доукомплектования Вооруженных сил России по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить. Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию.