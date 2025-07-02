Гендиректора «Ростовводоканала» заподозрили в рассылке секретных данных почтой

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, следствие установило, что гендиректор «Ростовводоканала» Евгений Юркин отправил в министерство ЖКХ Ростовской области комплект документов по несекретной почте. В материалах содержалась информация о критически важной инфраструктуре города, относящаяся к государственной тайне. В результате данные стали известны лицу без допуска к секретным сведениям.

В отношении Юркина возбуждено уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны. Сотрудники ФСБ провели обыски как на рабочем месте, так и по месту жительства подозреваемого. Оперативники проверяют наличие соучастников и возможных других эпизодов преступной деятельности.

Юркин был задержан 24 июня правоохранителями, после чего Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поместил его под стражу почти на два месяца. Евгений Юркин занимает пост генерального директора с 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина поместили под стражу почти на два месяца по подозрению в разглашении государственной тайны.