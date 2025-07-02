Греф заявил о стабильности банковского сектора России

Греф сообщил о сохранении устойчивости банков России при сложностях

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил, что российский банковский сектор выдержит существующее давление, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ничего критического с банковской системой не произойдет, несмотря на текущие сложности в экономике.

По словам Грефа, в настоящее время наблюдается не только замедление темпов кредитования, но и значительное увеличение числа реструктуризаций среди физических и юридических лиц. Он также отметил, что ожидает ощутимого роста объема проблемных долгов.

Греф подчеркнул: «Ничего страшного в банковском секторе мы не ожидаем, он выдержит. Но за это будет заплачено резервами, прибыльностью и капиталом». Он добавил, что проблемы банковского сектора отражают общие тенденции в экономике страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф назвал высокую ключевую ставку, крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках и перегрев рынка труда главными вызовами для российской экономики.

Сбербанк планирует выполнить все намеченные цели в 2025 году, несмотря на высокие ставки и снижение спроса на кредиты.

По словам Грефа, следующий 2026 год обещает быть непростым для банков и бизнеса.