Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Греф заявил о стабильности банковского сектора России
Греф сообщил о сохранении устойчивости банков России при сложностях
Российские банки, несмотря на рост реструктуризаций и плохих долгов, справятся с текущими вызовами, но неизбежно потеряют часть прибыли и капитала.
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил, что российский банковский сектор выдержит существующее давление, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ничего критического с банковской системой не произойдет, несмотря на текущие сложности в экономике.
По словам Грефа, в настоящее время наблюдается не только замедление темпов кредитования, но и значительное увеличение числа реструктуризаций среди физических и юридических лиц. Он также отметил, что ожидает ощутимого роста объема проблемных долгов.
Греф подчеркнул: «Ничего страшного в банковском секторе мы не ожидаем, он выдержит. Но за это будет заплачено резервами, прибыльностью и капиталом». Он добавил, что проблемы банковского сектора отражают общие тенденции в экономике страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф назвал высокую ключевую ставку, крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках и перегрев рынка труда главными вызовами для российской экономики.
Сбербанк планирует выполнить все намеченные цели в 2025 году, несмотря на высокие ставки и снижение спроса на кредиты.
По словам Грефа, следующий 2026 год обещает быть непростым для банков и бизнеса.