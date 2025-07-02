СК назвал передел бизнеса мотивом убийств в Екатеринбурге

Tекст: Ольга Иванова

Мотив преступлений, совершенных в Екатеринбурге уроженцами Азербайджана, заключался в борьбе за сферы влияния в коммерческих структурах, передает ТАСС. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что обвиняемые входили в состав преступной группы.

Следствие полагает, что задержанные причастны к убийству Ю. Пашаева в 2001 году, который скончался от колото-резаных ран. Группу также подозревают в покушении на убийство Ф. Ширинова в 2010 году и убийстве гражданина Азербайджана И. Гаджиева в 2011 году.

«Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», – заявила Петренко. Других подробностей расследования на данный момент не приводится.

Обострение отношений между Москвой и Баку связали с реакцией Азербайджана на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ, а также с арестом в Азербайджане руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.