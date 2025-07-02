Песков назвал коридор «Север-Юг» важным для Москвы и Баку

Tекст: Ольга Иванова

Транспортный коридор «Север-Юг» является важнейшим проектом для обеих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По словам Пескова, этот проект полностью отвечает интересам Москвы и Баку.

«Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран», – заявил он, отвечая на вопрос о судьбе совместных инициатив на фоне текущих отношений с Азербайджаном.

Песков также подчеркнул, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог и готова предоставить исчерпывающие ответы, если у Баку возникнут какие-либо вопросы по проекту транспортного коридора.

Обострение отношений между Москвой и Баку связали с реакцией Азербайджана на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ, а также с арестом в Азербайджане руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.