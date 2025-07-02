Путин поздравил 36-ю общевойсковую армию с присвоением звания «гвардейской»

Tекст: Дарья Григоренко

Поздравление размещено на сайте Кремля. В поздравлении президент отметил: «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России». Путин подчеркнул, что действия личного состава бригады во время спецоперации на Украине стали примером выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма.

Путин выразил уверенность, что гвардейцы сохранят верность присяге, будут и дальше служить Родине и обеспечивать безопасность мирной жизни россиян. Также глава государства пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.

В минувшую пятницу Путин поздравил 17-ю отдельную бригаду радиоэлектронной борьбы, 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк с присвоением почетных наименований «гвардейские».

Ранее президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.