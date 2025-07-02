Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
ПА ОБСЕ призвала Сирию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Парламентская ассамблея ОБСЕ, работающая в эти дни в Порто, призвала Сирию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам Самхарадзе, соответствующая запись с призывом к новым властям Сирии в ежегодный отчет ПА ОБСЕ внесена по инициативе грузинской делегации, сообщило Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».
Он отметил, что аналогично Сирию призвали «признать территориальную целостность Украины».
Николоз Самхарадзе назвал этот призыв «очень важным».
Ранее председатель комитета говорил о просьбе Тбилиси к Анкаре стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, независимость Абхазии и Южной Осетии была признана в 2018 году «режимом Асада». После этого признания Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией, установленные в 1994 году. Независимость Абхазии и Южной Осетии также признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру.