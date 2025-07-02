Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому о неизменности позиции Путина по конфликту на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.
Макрон связался с Владимиром Зеленским, чтобы передать детали телефонных переговоров с президентом России, которые состоялись во вторник, передает Bloomberg.
Макрон и Путин провели первый с 2022 года разговор и договорились скоординировать свои подходы к ситуации вокруг Ирана.
Источники отметили, что французский лидер специально уведомил Зеленского о главных темах беседы с Путиным.
По словам одного из источников, президент Франции сообщил украинскому коллеге, что позиция Владимира Путина по прекращению войны на Украине остается неизменной.
Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.
Эксперт Константин Долгов считает, что Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.