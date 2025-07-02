Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.20 комментариев
Германия усилила контроль над судами в Балтийском море
С июля власти Германии начинают требовать от судов, следующих на восток в Балтийском море, подтверждения страхования на случай разлива нефти, сообщил МИД Германии.
«С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет траховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В МИД отметили, что новые меры касаются судов, следующих на восток, и направлены на борьбу с так называемым российским теневым флотом, а также на повышение безопасности морских перевозок и защиту окружающей среды. В министерстве заявили, что в случае выявления «отклонений» суда могут быть включены в санкционные списки.
Помимо Германии, аналогичные проверки будут проводить и шведские власти, говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил возможные риски для мирового рынка углеводородов в случае давления на «теневой флот». Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море имеют ключевое значение для экспорта российской нефти.