Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

Tекст: Антон Антонов

«С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет траховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В МИД отметили, что новые меры касаются судов, следующих на восток, и направлены на борьбу с так называемым российским теневым флотом, а также на повышение безопасности морских перевозок и защиту окружающей среды. В министерстве заявили, что в случае выявления «отклонений» суда могут быть включены в санкционные списки.

Помимо Германии, аналогичные проверки будут проводить и шведские власти, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил возможные риски для мирового рынка углеводородов в случае давления на «теневой флот». Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море имеют ключевое значение для экспорта российской нефти.