Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Число скончавшихся иранских паломников на хадже достигло 32 человек
Во время совершения хаджа в Саудовской Аравии зарегистрировано 32 случая смерти среди паломников из Ирана, заявил глава медицинского центра хаджа и паломничества общества Красного Полумесяца Ирана Али Мараши.
Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу медицинского центра хаджа и паломничества общества Красного Полумесяца Ирана Али Мараши, число скончавшихся иранских паломников во время хаджа достигло 32 человек, передает РИА «Новости».
Мараши уточнил, что все случаи смерти связаны с болезнями, возникшими в период проведения хаджа в этом году. Ранее в начале июня сообщалось о 18 скончавшихся иранских паломниках во время хаджа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались граждане России. Общее число умерших во время хаджа паломников превысило 550 человек.