Федерация пилотов Индии потребовала извинений от западных СМИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийская Федерация пилотов обратилась в суд с требованием извинений и официального опровержения к изданиям The Wall Street Journal и Reuters за публикации, связанные с катастрофой рейса Air India AI 171, передает РИА «Новости». В заявлении Федерации подчеркивается, что выводы журналистов носили клеветнический характер и основывались на неверном толковании предварительного отчета индийского Бюро по расследованию авиационных происшествий.

По данным отчета, оба переключателя подачи топлива на Boeing 787 Dreamliner внезапно были переведены в положение «Cutoff» после взлета, но не уточняется, кто их переключил. WSJ и Reuters, ссылаясь на анонимные источники в США, предположили, что капитан якобы выключил подачу топлива намеренно, что Федерация пилотов назвала необоснованным и спекулятивным.

Президент Федерации Чаранвир Рандхава в исковом заявлении отметил: «Нигде в отчете не упоминается, что переключатель подачи топлива был выключен из-за ошибки пилота... Они не ознакомились с отчетом должным образом, и мы примем меры». Национальный совет по безопасности на транспорте США также заявил, что расследование трагедии продолжается и преждевременные выводы недопустимы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по расследованию авиакатастрофы Air India назвала предварительную причину крушения самолета. Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что причиной трагедии могли стать действия пилотов. Специалисты американской компании Boeing прибыли в Индию для участия в расследовании обстоятельств аварии.