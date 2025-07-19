В Дагестане дети облили бензином и подожгли кошку

Tекст: Валерия Городецкая

О происшествии сообщил телеканал «360». По словам очевидца по имени Адух, инцидент произошел рядом с магазином, где собралась толпа людей.

«Пошел в магазин, вижу – толпа стоит. Подошел, мне говорят, что молодые подожгли. Со мной еще двое зашли [в подъезд]. Взял в руки кошку, она была в шоке», – сообщил он.

По его словам, после случившегося он передал пострадавшее животное другим людям, которые доставили кошку в ветеринарную клинику. «С кошкой все хорошо, будут лечить, сильные ожоги», – добавил очевидец.

Ранее жителя Кузбасса отдали под суд за издевательство над щенком.

В феврале президент России Владимир Путин поручил создать центр по ответственному обращению с животными.