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В Дагестане дети облили бензином и подожгли кошку
В одном из дворов Дагестана группа детей облила кошку бензином и подожгла, в результате чего животное получило серьезные ожоги.
О происшествии сообщил телеканал «360». По словам очевидца по имени Адух, инцидент произошел рядом с магазином, где собралась толпа людей.
«Пошел в магазин, вижу – толпа стоит. Подошел, мне говорят, что молодые подожгли. Со мной еще двое зашли [в подъезд]. Взял в руки кошку, она была в шоке», – сообщил он.
По его словам, после случившегося он передал пострадавшее животное другим людям, которые доставили кошку в ветеринарную клинику. «С кошкой все хорошо, будут лечить, сильные ожоги», – добавил очевидец.
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